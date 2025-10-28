95 साल का बुजुर्ग कर रहा था 'दबंगई', पेशी पर बुलाया गया तो मजिस्ट्रेट-वकीलों के उड़े होश

यूपी के कौशांबी में एक व्यक्ति पर दबंगई का आरोप लगा. आरोप पड़ोसियों ने लगाया था. लेकिन जिस पर आरोप लगा उसकी स्थिति देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो एक ग्लास पानी ख़ुद से नहीं ले सकता, ऐसे में दबंगई क्या करेगा. ऐसे में आरोपी के परिवारवालों ने एक ऐसा उपर किया कि जिसने देखा वो देखता रह गया.

रोज की तरह मंगलवार को कौशांबी की चायल तहसील में चहल-पहल दिख रही थी. वकीलों चैंबरों में भीड़ जमा थी. इसी दौरान तहसील में एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसे देखकर पहली नजर में शायद लोगों ने सोचा होगा कि यह लोग गलती से अस्पताल के बजाय तहसील आ गए हैं. लेकिन चारपाई कंधे पर लादकर लाने वाले लोग तहसील ही आए थे.

बताया जाता है कि 95 साल के बुजुर्ग जगपत सिंह पर पड़ोसियों ने आरोप लगाते हुए समाधान दिवस में अधिकारियों से शिकायत किया था कि उनके निर्माण कार्य में जगपत बाधा डाल रहे हैं और दबंगई दिखा रहे हैं. इस बात की जानकारी जब उनके बेटे करन सिंह को हुई तो अपनी पत्नी शकुंतला देवी, अपने बेटे सौरभ और बेटी निशि के साथ चारपाई पर पड़े अपने पिता को चारों पाया से उठाकर चायल तहसील लेकर पहुंच गए.

आरोपों बुजुर्ग के बेटे करन सिंह ने बताया कि इतनी उम्र होने पर भी उनके पिता पर आज तक 151 में चालान भी नहीं हुआ है. लेकिन गांव के रहने वाले शुभम सिंह, भगत सिंह और मोतीलाल ने उन पर गलत आरोप लगाते हुए अधिकारियों से उन्हें दबंग बताया और दबंगई का आरोप भी लगाया है, जिसे साबित करने के लिए परिवार खुद ही उनको चारपाई समेत मजिस्ट्रेट के सामने इसलिए लाए हैं ताकि सच्चाई और हकीकत अधिकारी देख सकें.

बुजुर्ग के बेटे करन सिंह ने बताया कि उनके पिता कई सालों से बिस्तर पर लाचार और कमजोर अवस्था में ओढ़े हैं. उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से वह चारपाई पर ही पड़े रहते हैं. उठने बैठने के काबिल नहीं हैं लेकिन उन पर आरोप लगाया गया है जिसकी हकीकत सामने लाने के लिए बीवी बच्चों का सहारा लेकर उन्हें एसडीएम के पास लाए हैं.