रास्ता बदलकर सुनसान जगह ले गया, छेड़छाड़ कर छीना फोन-पर्स; उबर बाइक राइडर ऐसे पकड़ा गया

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए आरोपी उबर बाइक राइडर को धर दबोचा. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी उबर बाइक राइडर ने पीड़ित लड़की के पर्स से पैसे और दूसरा कीमती सामान निकाल कर पर पर्स फेंक दिया था.

दिल्ली में उत्तराखंड से आई लड़की से छेड़छाड़.
  • दिल्ली में एक बाहरी लड़की के साथ छेड़छाड़ और लूट की घटना में उबर बाइक राइडर को गिरफ्तार किया गया है.
  • पीड़ित लड़की उत्तराखंड के अल्मोड़ा से दिल्ली आई थी और आनंद विहार बस अड्डे पर उसने उबर बाइक बुक की थी.
  • आरोपी ने बाइक का रास्ता बदलकर लड़की को CWG विलेज के पास सुनसान इलाके में ले जाकर छेड़छाड़ की.
नई दिल्ली:

दिल्ली में एक बाहरी लड़की के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. पीड़ित लड़की दूसरे राज्य से राजधानी दिल्ली पहुंची थी. लेकिन उसका एक्सपीरिएंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा. उसके साथ छेड़छाड़ की गई. इतना ही नहीं उसका कीमती सामान भी लूट लिया गया. पुलिस ने लड़की को छेड़ने और उसका फोन और पर्स छीनने के आरोप में एक उबर बाइक राइडर को गिरफ्तार किया है.

उबर बाइक राइडर ने की लड़की से छेड़छाड़

पीड़ित लड़की उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आनंद विहार बस अड्डे पहुंची थी. वहां से लड़की ने खोड़ा कॉलोनी जाने के लिए उबर बाइक बुक की थी. लड़की जब बाइक पर बैठी तो रास्ते में बाइक राइडर ने रूट बदल दिया और पीड़ित लड़की को CWG विलेज के पास एक सुनसान इलाके में ले गया. इसके बाद आरोपी राइडर ने लड़की के साथ मॉलेस्टेशन किया और उसका मोबाइल फोन और पर्स छीनकर मौके से फरार हो गया.

सर्विलांस की मदद से उबर बाइक राइडर गिरफ्तार

पीड़ित लड़की ने उसके साथ घटी इस पूरी घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए आरोपी उबर बाइक राइडर को धर दबोचा. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी उबर बाइक राइडर ने पीड़ित लड़की के पर्स से पैसे और दूसरा कीमती सामान निकाल कर पर पर्स फेंक दिया था. पुलिस ने आरोपी के पास से एक स्कूटी भी बरामद की है.

