बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है. आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा और मुजफ्फरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. इन रैलियों को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है. वहीं, पार्टी आज अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है, जिसे वह ‘संकल्प पत्र' नाम देती है. बीजेपी का संकल्प पत्र इस चुनाव में विकास, रोजगार और सुशासन के वादों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री घोषणापत्र जारी करेंगे.

इससे पहले महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर कई बड़े वादे किए थे, जिन पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां ऐसे समय हो रही हैं जब चुनावी माहौल पूरी तरह गरम है. छपरा और मुजफ्फरपुर में होने वाली सभाओं में बड़ी भीड़ जुटने की संभावना है. इन जनसभाओं में पीएम मोदी महागठबंधन पर हमला बोलते हुए राजग सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे.

Bihar Election Live Updates: