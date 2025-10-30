विज्ञापन
2 hours ago
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है. आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा और  मुजफ्फरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. इन रैलियों को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है. वहीं, पार्टी आज अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है, जिसे वह ‘संकल्प पत्र' नाम देती है.  बीजेपी का संकल्प पत्र इस चुनाव में विकास, रोजगार और सुशासन के वादों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है.  पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री घोषणापत्र जारी करेंगे.

इससे पहले महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर कई बड़े वादे किए थे, जिन पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी.   प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां ऐसे समय हो रही हैं जब चुनावी माहौल पूरी तरह गरम है. छपरा और मुजफ्फरपुर में होने वाली सभाओं में बड़ी भीड़ जुटने की संभावना है. इन जनसभाओं में पीएम मोदी महागठबंधन पर हमला बोलते हुए राजग सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे. 

Bihar Election Live Updates:

Oct 30, 2025 07:07 (IST)
अमेरिकी सिंगर मिलबेन ने मैथिली ठाकुर को दीं शुभकामनाएं, वीडियो शेयर कर की तारीफ

अमेरिकी पॉप सिंगर मैरी मिलबेन ने बिहार चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही बिहार चुनाव में उनकी भागीदारी और साहस की प्रशंसा भी की है. अमेरिकी सिंगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मैथिली ठाकुर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि छोटी बहन मैथिली ठाकुर, तुम मजबूत रहो और चमकती रहो. मुझे तुम पर गर्व है. बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का तुम्हारा साहस वाकई काबिले तारीफ है. तुम भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की एक खूबसूरत राजदूत हो.  मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी शानदार जीत के लिए प्रार्थना कर रही हूं. 

Oct 30, 2025 06:58 (IST)
बिहार में बदलाव की बयार है, जनता को मिलेगी नई सरकार : कन्हैया कुमार

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्‍तर पर सक्रिय हो गई हैं और अपनी जीत का दावा कर रही हैं.  इसी क्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. उन्‍होंने दावा किया कि अगर गलती से एनडीए को बहुमत मिला तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनाए जाएंगे.

 

कन्हैया कुमार ने दावा किया कि इस बार बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और जनता परिवर्तन के मूड में है. उन्होंने कहा कि आशा है कि 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बिहार में एक नई सरकार बनेगी जो युवाओं को रोजगार देगी और प्रदेश से पलायन की समस्या को खत्म करेगी. 

