बैंक खाताधारक जान लें! 1 नवंबर से बदलेगा अकाउंट, लॉकर से जुड़ा ये नियम, आधार कार्ड अपडेट भी होगा आसान

Banking Rules change 1st November: बैंक से जुड़े कई नियमों में बदलाव 1 नवंबर से हो रहा है. हर बैंक खाताधारक के लिए इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है, ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो.1 नवंबर से बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ने वाला है. इसमें बैंक खाते और लॉकर में नॉमिनी से जुड़ा बदलाव भी है. इसके तहत बैंक ग्राहक अब एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी का जिक्र कर सकते हैं. आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड और म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ रूल्स भी बदले हैं. आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में...

बैंकिंग नियमों में बदलाव (Bank Nominee Rules)

1 नवंबर 2025 से बैंकिंग एक्ट में बड़ा बदलाव लागू होगा. इसके तहत बैंकिंग लॉ संशोधन कानून 2025 के अनुसार नॉमिनेशन से जुड़े नए नियम लागू होंगे. इससे बैंक ग्राहक एक नहीं बल्कि 4 लोगों को नॉमिनी बना सकता है. बैंक कस्टमर किस नॉमिनी को संपत्ति का कितना शेयर देना चाहता है, वो भी मेंशन किया जा सकता है. एफडी, आरडी और अन्य तरीके के डिपॉजिट के लिए भी ये नॉमिनी रूल लागू होगा. सिंगल और ज्वाइंट खातों में भी ऐसा किया जा सकेगा.

आधार कार्ड अपडेट करना आसान

UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया आसान कर दी है. आधार कार्डधारक को नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी चीजें अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र नहीं जाना होगा. ऑनलाइन ही पूरी कार्यवाही हो जाएगी. बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली स्कैन के लिए ही सेंटर जाने की जरूरत होगी. UIDAI आपके डेटा को पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा जैसे डेटाबेस को अपनेआप वेरिफाई कर लेगा. डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी.

बैंक लॉकर के लिए भी नए नियम

बैंकों में लॉकर और सेफ कस्टडी के नियम भी बदले हैं.इसमें भी खाताधारक नामितों का क्रमवार उल्लेख कर सकेंगे. इससे संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी विवाद कम होंगे और आसानी से इसका ट्रांसपर हो सकेगा. अगर पहला नॉमिनी जिंदा नहीं है तो दूसरी पायदान का नॉमिनी का दावा रहेगा.

SBI क्रेडिट कार्ड रूल्स

SBI क्रेडिट कार्ड चार्जेस 1 नवंबर से बदल रहे हैं.अनसिक्योर्ड कार्ड पर 3.75 फीसदी का चार्ज लगेगा. थर्ड-पार्टी ऐप CRED या Mobikwik के माध्यम से स्कूल फीस जैसे भुगतान करते हैं तो 1 फीसदी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. 1000 से ज्यादा वॉलेट लोड करने पर 1 फीसदी चार्ज और कार्ड से चेक पेमेंट करने पर 200 रुपये का शुल्क देना होगा.

म्यूचुअल फंड के नए नियम

बाजार नियामक (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेश के नए नियम लागू कर दिए हैं. किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के अफसर, कर्मचारी या पारिवारिक सदस्य 15 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं तो कंपनी को यह सूचना अनुपालन अधिकारी को देनी होगी.



LPG CNG रेट में बदलाव संभव

एलपीजी (LPG), सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) के रेट में भी 1 नवंबर से बदलाव हो सकता है. अगर पेट्रोलियम कंपनी नियमित समीक्षा के दौरान इनकी दरो में बदलाव का कोई फैसला करती हैं तो हर महीने की पहली तारीख को इसकी घोषणा होती है.

