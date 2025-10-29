विज्ञापन
तू नहीं मारेगा तो किसी और से मरवा दूंगी... प्रेमी को तमंचा देकर पत्नी ने क्यों करवा दी पति की हत्या

राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस लाइन के एक सफाईकर्मी, प्रदीप गौतम (24) की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी चांदनी (28) और उसके प्रेमी बच्चा लाल (22) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि चांदनी ने पति की शराब की लत से तंग आकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. हत्या के लिए उसने प्रेमी को कट्टा खरीदने के लिए 8 हजार रुपए दिए थे, और वारदात से 10 दिन पहले दोनों के बीच करीब 400 कॉल पर बात हुई थी, जिसमें पत्नी लगातार पति की लोकेशन प्रेमी को बताती रही.

चेहरे पर गम नहीं, माथे पर शिकन नहीं: ऐसे हुआ पत्नी पर शक

पति प्रदीप की मौत के बाद पुलिस ने जब उसकी पत्नी चांदनी के चेहरे पर गम और माथे पर शिकन नहीं देखी, तो पुलिस को संदेह हुआ. संदेह होने पर पुलिस ने प्रदीप की पत्नी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और सर्विलांस की मदद ली. जांच में पता चला कि चांदनी की एक अज्ञात नंबर पर 10 दिन में 400 बार बातचीत हुई है. घटना वाले दिन भी पत्नी लगातार उसी समय पर पति और उस नंबर के संपर्क में थी, जिससे लोकेशन शेयर करने की पुष्टि हुई. जांच में सामने आया कि दूसरा नंबर उसकी पत्नी के प्रेमी बच्चा लाल का है. 

कैसे बनी हत्या की साजिश?

पुलिस जांच में सामने आया कि चांदनी पति प्रदीप की शराब की लत से बेहद तंग आ चुकी थी और उसे रास्ते से हटाना चाहती थी. चांदनी ने बच्चा लाल से प्रदीप की हत्या करने को कहा. जब बच्चा लाल ने मना किया, तो चांदनी ने धमकी दी कि अगर वह नहीं मारेगा तो वह किसी दूसरे से मरवा देगी. इससे गुस्से में आकर बच्चा लाल हत्या के लिए तैयार हो गया. बच्चालाल ने पूछताछ में बताया कि प्रदीप को मारने की योजना दिल्ली से ही बन गई थी. लखनऊ लौटने के बाद पत्नी चांदनी ने बच्चा लाल को कट्टा खरीदने के लिए 8 हजार रुपए भेजे. इसके बाद बच्चा लाल ने कट्टा खरीदा.

वारदात का दिन: 25 अक्टूबर की रात

प्लान के मुताबिक, 25 अक्टूबर को बच्चा लाल लखनऊ पहुंचा और इटौंजा में एक होटल लिया. चांदनी लगातार अपने पति की लोकेशन बच्चा लाल को फोन करके पूछती और उसे बताती रही. प्रदीप रोज शराब पीने के लिए मामपुर चौराहे पर जाता था. वहां पहुंचते ही बच्चा लाल प्रदीप से मिला और शराब पिलाने के बहाने गांव के पास आउटर रिंग रोड के किनारे ले गया.

बच्चा लाल ने प्रदीप को अधिक शराब पिलाई. जब प्रदीप नशे में हो गया, तो उसने तमंचे से उसकी पीठ में गोली मार दी. प्रदीप के जमीन पर गिरने के बाद एक गोली उसके सिर में भी मारी और उसकी बाइक लेकर फरार हो गया. 25 अक्टूबर की रात बीकेटी थाना क्षेत्र के मामपुर बाना गांव के बाहर प्रदीप गौतम का खून से लथपथ शव मिला था. 

रॉन्ग कॉल से हुई थी जान-पहचान, दिल्ली में साथ रहे 20 दिन

ADCP अमोल मुरकुट के अनुसार, फरवरी 2025 में बच्चा लाल की रॉन्ग कॉल चांदनी के पास आई थी, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और सोशल मीडिया के जरिए नजदीकियां बढ़ीं. जुलाई में चांदनी की ननद की शादी में बच्चा लाल उनके घर आया. चांदनी ने उसे अपनी सहेली का देवर बताकर सप्ताहभर घर में रखा. इसी दौरान दोनों में शारीरिक संबंध भी बने.

ननद की शादी के बाद चांदनी बच्चा लाल के साथ दिल्ली चली गई और घर वालों को बताया कि वह सहेली के साथ काम करने जा रही है. दोनों करीब 20 दिन तक दिल्ली में साथ रहे.

इंस्पेक्टर कैलाश दुबे ने बताया- ऐसे हत्थे चढ़ा आरोपी

अज्ञात नंबर को सर्विलांस पर लगाने पर उसकी लोकेशन घटना वाले दिन इटौंजा की मिली, जो बाद में चांदनी के पति प्रदीप के आसपास मिली. पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी इटौंजा के एक होटल में रुका था. वहां पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया. मंगलवार सुबह करीब 5.45 पर बीकेटी पुलिस टीम ने खड़ंजा मार्ग, मामपुर श्मशान घाट के पास से हत्यारोपी बच्चा लाल को गिरफ्तार कर लिया.

8 साल पहले हुई थी शादी, पीछे छूट गईं दो बेटियां

चांदनी और प्रदीप की शादी 8 साल पहले हुई थी और उनकी दो बेटियां हैं. पिता की मौत और मां के जेल जाने के बाद दोनों बेटियां अब परिवार के अन्य सदस्यों की देखरेख में हैं.

