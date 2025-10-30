विज्ञापन
IND-W vs AUS-W Semi-Final LIVE: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज (30 अक्टूबर 2025) भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच नवी मुंबई स्थित डॉ डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में जिस टीम को जीत मिलेगी. वह 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के साथ ही डॉ डी वाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेलेगी. फाइनल राउंड जीतने वाली टीम को चमचमाती ट्रॉफी से नवाजा जाएगा. (Live Cricket Score) 

IND-W vs AUS-W LIVE Score: बारिश बंद, धूप खिली, 50-50 ओवर का मैच होगा?

बारिश बंद हो चुकी है. मैदान से कवर्स हटा दिए गए हैं. डॉ डी वाई पाटिल स्टेडियम में धूप खिल गई है. मैच और टॉस लगता है टाइम पर होगा और हो सकता है पूरे 50-50 ओवर का मैच हो.

