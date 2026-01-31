बजट 2026: बजट पेश होते लाइव देखेंगे देशभर के 30 युवा, शाम को वित्त मंत्री से होगा सीधा संवाद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में ठीक 11 बजे बजट पेश करेंगी. इसे लेकर उद्योग जगत, बाजार और व्यापारियों के साथ-साथ देशभर के लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है. इस साल पहली बार देश भर से चुने गए 30 युवा बजट पेश करने की संसद की कार्यवाही को लाइव देखेंगे.

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा, "कॉलेज छात्र लोकसभा गैलेरी से केंद्रीय बजट की लाइव प्रस्तुति को देखने का अवसर प्राप्त करेंगे, जो वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाहियों में से एक है. ये छात्र वाणिज्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शिक्षा और विभिन्न राज्यों से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विविध शैक्षणिक संस्‍थानों से हैं."

वित्त मंत्रालय का दौरा भी करेंगे ये छात्र

ये चुने हुए 30 छात्र वित्त मंत्रालय का दौरा भी करेंगे, जो नए कर्तव्य भवन-1 में स्थित है. इस दौरान छात्रों का वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी संवाद कराया जाएगा, जिससे वो मंत्रालय की कामकाज और पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकें.

2026-27 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश होने के बाद वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण देश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए करीब 30 कॉलेज छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगी.

वित्त मंत्री करेंगी छात्रों के साथ संवाद

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, "01 फरवरी को शाम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छात्रों के साथ संवाद करेंगी तथा बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं, भारत के भविष्य के लिए उसके दृष्टिकोण और युवाओं पर उसके प्रभावों पर मुक्त चर्चा करेंगी. छात्र भी अपने विचार, दृष्टिकोण तथा आकांक्षाओं को साझा करेंगे तथा संवाद के दौरान युवाओं एवं राष्ट्र के संबंध में अपने मत व्यक्त करेंगे."

इस साल बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान, वित्त मंत्रालय ने अलग-अलग प्लेटफॉर्मों के जरिए नागरिकों, जिसमें युवा भी शामिल हैं, से सुझाव मांगे थे.

पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराने और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कई नई पहल का ऐलान किया था. इस साल के बजट में भी युवाओं पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है.