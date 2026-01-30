विकसित भारत और नए भारत का बजट, देश भर में बीजेपी चलाएगी बजट पर जनसंपर्क अभियान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार एक फरवरी को सुबह ग्यारह बजे बजट पेश करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के अवसर पर अपने संबोधन में उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जिक्र किया है कि लगातार नौवीं बार बजट पेश करने वाली वे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं. उनके बजट की मुख्य बातों को बीजेपी ने देश भर में लोगों के बीच ले जाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है. यह व्यापक जनसंपर्क अभियान पूरे देश में दो सप्ताह के लिए एक फरवरी से पंद्रह फरवरी तक चलाया जाएगा.

इसके तहत देश भर में डेढ़ सौ से भी अधिक प्रेस कांफ्रेंस की जाएंगी. केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता इन प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से बजट की खास बातों को जनता तक पहुंचाएंगे. इसके अलावा प्रमुख समाचार पत्रों में वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लेख के माध्यम से बजट की मुख्य बातों को रेखांकित किया जाएगा. सोशल मीडिया पर भी व्यापक अभियान चलाया जाएगा. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स रील और पोस्ट के माध्यम से बजट की बातों को लोगों तक लेकर जाएंगे.



इस जनसंपर्क अभियान की निगरानी के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. समिति में श्रीकांत शर्मा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गुरु प्रकाश पासवान, देवेश कुमार, जीवीएल नरसिम्हाराव, सरोज पांडेय आदि नेताओं को शामिल किया गया है. बीजेपी की कोशिश है कि बजट की मुख्य बातों को जनता तक ले जाया जाए. इसके लिए विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ संवाद भी किया जाएगा. पार्टी नेता किसानों, महिलाओं, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमियों, व्यापारियों, मजदूरों, छात्रों, पेशवरों और कारीगरों के साथ बैठकें करेंगे. इन बैठकों में बजट की प्रमुख बातों को बताया जाएगा.





बीजेपी ने सोशल मीडिया पर बजट के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है. फेसबुक और एक्स पर बीजेपी के हैंडल से लगातार मोदी सरकार के पिछले बजटों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है. बीजेपी के इस अभियान में जिक्र किया गया है कि कैसे मोदी सरकार ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को तेजी से आगे बढ़ा कर देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. सूत्रों के अनुसार देशव्यापी जनसंपर्क अभियान में इन्हीं बातों को आगे बढ़ाया जाएगा कि मोदी सरकार अपने बजट और आर्थिक नीतियों के माध्यम से 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रही है. बीजेपी अपने अभियान के माध्यम से यह भी बताएगी कि एक ऐसे समय जब दुनिया भर में आर्थिक मोर्चे पर उथल-पुथल मची हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है. यही कारण है कि यूरोपीय संघ समेत कई अन्य देशों ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और ये समझौते आने वाले समय में अर्थव्यस्था की प्रगति को और तेज रफ्तार देंगे.

