पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने किया गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर में घुसने की कर रहा था कोशिश

बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने जम्मू के सुचेतगढ़ में सीमा के पास से एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है. बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार आरोपी शख्स भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था. बीएसएफ ने उसे जब रुकने के लिए कहा तो इसके बाद अधिकारियों ने उसपर गोली चला दी. बीएसएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया है. घुसपैठ के आरोपी की पहचान सिराज खान के रूप में की गई है. सिराज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है. सिराज के पास से बीएसएफ को पाकिस्तानी मुद्रा भी बरामद हुई है.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसे ही जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था. बीएसएफ सूत्रों ने बताया था कि यह घटना सांबा जिले के रीगल इलाके में सीमा चौकी के पास हुई. एक सूत्र ने कहा था कि घुसपैठिया उस समय मारा गया, जब वह सीमा बाड़ के पास भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था. घुसपैठिए की पहचान की जा रही है.