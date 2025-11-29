ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में पाकिस्तान, बॉर्डर इलाके से 72 आतंकी लॉन्चपैड किए शिफ्ट

पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेशन सिंदूर का खौफ आज तक खत्म नहीं हो पाया है. वो आज तक भारत से मिल जख्म को नहीं भूल पाया है. ऑपरेशन सिंदूर का ही खौफ है कि उसने अब भारत से लगने वाले बॉर्डर से अपने 72 आतंकी लॉन्चपैड को शिफ्ट कर लिया है. इसकी जानकारी BSF ने दी है. BSF के अनुसार पाकिस्तान ने इन आतंकी कैंपों को बॉर्डर से काफी अंदर शिफ्ट कर दिया है. आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बीएसएफ ने बॉर्डर से सटे इनमें से कई आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था.

डेप्थ एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं आतंकी कैंप

बीएसफ एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि अगर सरकार क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन फिर से शुरू करने का फैसला करती है तो फोर्स दुश्मन को पहले से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने बॉर्डर से सटे कई पाकिस्तानी आतंकी लॉन्चपैड को तबाह किया था. उसके बाद ही पाकिस्तान की सरकार ने इन आतंकी लॉन्च पैड को और अंदर के इलाकों में शिफ्ट कर दिया है.

सीमा पर बीएसएफ ने औऱ तेज की अपनी गश्त

बीएसएफ के अनुसार हमारी सेना बॉर्डर पर हमेशा से ही चाक-चौबंद रहती है. बीते कुछ महीनों में हमने बॉर्डर पर अपनी गश्त को और बढ़ाया है. बीएसएफ के अधिकारी के अनुसार बॉर्डर इलाकों और उससे सटे इलाकों में लॉन्चपैड के आंकड़े और उन लॉन्चपैड में रहने वाले आतंकियों के आंकड़े समय के साथ बदलते रहते हैं. हम रात दिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई आतंकी उस तरफ से हमारी सीमा में ना घुस जाए. बीएसएफ ने पहले इस तरह की कई ऑपरेशन को चलाते हुए कई आतंकियों को ढेर भी किया है.

