कुपवाड़ा: सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपे एक ठिकाने से ग्रेनेड बरामद किए

- भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने कुपवाड़ा के तंगधार क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया
- अभियान के दौरान तंगधार के जाबरी वन क्षेत्र में आतंकवादी ठिकाने से छह ग्रेनेड बरामद किए गए
- यह तलाशी अभियान एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर संचालित किया गया था
कुपवाड़ा:
एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की एक संयुक्त टीम ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार के जाबरी वन क्षेत्र में एक बड़े तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने से 6 ग्रेनेड बरामद किए.
सुरक्षा बलों ने सभी ग्रेनेड मौके पर ही नष्ट कर दिए.
