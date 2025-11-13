विज्ञापन
विशेष लिंक

कुपवाड़ा: सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपे एक ठिकाने से ग्रेनेड बरामद किए

एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने एक संयुक्त अभियान चलाया और कुपवाड़ा के तंगधार के जाबरी वन क्षेत्र में एक आतंकवादी ठिकाने से 6 ग्रेनेड बरामद किए.

Read Time: 1 min
Share
कुपवाड़ा: सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपे एक ठिकाने से ग्रेनेड बरामद किए
  • भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने कुपवाड़ा के तंगधार क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया
  • अभियान के दौरान तंगधार के जाबरी वन क्षेत्र में आतंकवादी ठिकाने से छह ग्रेनेड बरामद किए गए
  • यह तलाशी अभियान एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर संचालित किया गया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कुपवाड़ा:

एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की एक संयुक्त टीम ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार के जाबरी वन क्षेत्र में एक बड़े तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने से 6 ग्रेनेड बरामद किए.

एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने एक संयुक्त अभियान चलाया और कुपवाड़ा के तंगधार के जाबरी वन क्षेत्र में एक आतंकवादी ठिकाने से 6 ग्रेनेड बरामद किए.

सुरक्षा बलों ने सभी ग्रेनेड मौके पर ही नष्ट कर दिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kupwara Operation, Tangdhar Jabri Forest, Terror Hideout Kashmir, Indian Army Operation, BSF Joint Operation
Get App for Better Experience
Install Now