कुपवाड़ा: सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपे एक ठिकाने से ग्रेनेड बरामद किए

एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की एक संयुक्त टीम ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार के जाबरी वन क्षेत्र में एक बड़े तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने से 6 ग्रेनेड बरामद किए.

एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने एक संयुक्त अभियान चलाया और कुपवाड़ा के तंगधार के जाबरी वन क्षेत्र में एक आतंकवादी ठिकाने से 6 ग्रेनेड बरामद किए.

सुरक्षा बलों ने सभी ग्रेनेड मौके पर ही नष्ट कर दिए.