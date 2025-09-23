Breaking LIVE: सिंगर जुबीन गर्ग के शव को दूसरे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में तैरते वक्त डूबने के कारण मौत हो गई थी. इसके बाद से ही पूरे असम में शोक का माहौल है और उनके फैंस सदमे हैं. इसी बीच सिंगर के पार्थिव शरीर को भारत लाया जा चुका है और आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा. हालांकि, इससे पहले फैंस की मांग पर उनका दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया. बता दें कि पहले सीएम हिंमत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया था कि उनका पोस्टमार्टम सुबह 7 बजे होगा लेकिन भीड़ और कानून व्यव्सथा को बनाए रखने के लिए उनका पोस्टमार्टम सुबह 3 बजे कराया गया. जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में किया गया है. असम सरकार ने ही दूसरा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया था क्योंकि कुच वर्गों द्वारा ये मांग की गई थी. जानकारी के मुताबिक सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने गर्ग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की. देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

LIVE UPDATES: