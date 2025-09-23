विज्ञापन
Breaking LIVE: सिंगर जुबीन गर्ग के शव को दूसरे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

Breaking LIVE: सिंगर जुबीन गर्ग के शव को दूसरे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
  • सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में तैरते वक्त डूबने से मौत हो गई थी, जिससे असम में शोक व्याप्त है
  • जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर भारत लाकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा
  • फैंस की मांग पर उनका दूसरा पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में असम सरकार द्वारा कराया गया
नई दिल्ली:

सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में तैरते वक्त डूबने के कारण मौत हो गई थी. इसके बाद से ही पूरे असम में शोक का माहौल है और उनके फैंस सदमे हैं. इसी बीच सिंगर के पार्थिव शरीर को भारत लाया जा चुका है और आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा. हालांकि, इससे पहले फैंस की मांग पर उनका दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया. बता दें कि पहले सीएम हिंमत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया था कि उनका पोस्टमार्टम सुबह 7 बजे होगा लेकिन भीड़ और कानून व्यव्सथा को बनाए रखने के लिए उनका पोस्टमार्टम सुबह 3 बजे कराया गया. जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में किया गया है. असम सरकार ने ही दूसरा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया था क्योंकि कुच वर्गों द्वारा ये मांग की गई थी. जानकारी के मुताबिक सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने गर्ग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की. देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

LIVE UPDATES:

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

