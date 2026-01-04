न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को "एक्‍ट ऑफ वार" और "अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन" बताया है. ममदानी ने कहा कि यह संघीय और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे इस महानगर में रहने वाले हजारों वेनेजुएलावासियों पर असर पड़ सकता है. उन्‍होंने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा कि मुझे अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी और न्यूयॉर्क शहर में संघीय हिरासत में उनकी नियोजित कैद के बारे में जानकारी दी गई है. एक संप्रभु राष्ट्र पर एकतरफा हमला एक्‍ट ऑफ वार है और संघीय और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.