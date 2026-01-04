वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर अमेरिका के हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है. वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और काराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है.
एक्ट ऑफ वार, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन...मादुरो की गिरफ्तारी पर बोले न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को "एक्ट ऑफ वार" और "अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन" बताया है. ममदानी ने कहा कि यह संघीय और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे इस महानगर में रहने वाले हजारों वेनेजुएलावासियों पर असर पड़ सकता है. उन्होंने एक एक्स पोस्ट में कहा कि मुझे अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी और न्यूयॉर्क शहर में संघीय हिरासत में उनकी नियोजित कैद के बारे में जानकारी दी गई है. एक संप्रभु राष्ट्र पर एकतरफा हमला एक्ट ऑफ वार है और संघीय और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.
कनॉट प्लेस इलाके का एक्यूआई खराब श्रेणी में
दिल्ली में प्रदूषण के अच्छे नहीं हैं. रविवार सुबह कनॉट प्लेस इलाके का एक्यूआई '287' दर्ज किया गया है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.
#WATCH | Visuals from Connaught Place in New Delhi. AQI in the area is '287' in the 'poor' category as claimed by CPCB. pic.twitter.com/NQyyytmOCJ— ANI (@ANI) January 4, 2026