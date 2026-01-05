LIVE : प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

विज्ञापन
अमेरिका के मैरीलैंड राज्य से पिछले सप्ताह लापता हुई 27 वर्षीय भारतीय महिला मृत पाई गई है. पुलिस को संदेह है कि महिला के पूर्व प्रेमी ने उसकी हत्या की है और वह भारत फरार हो गया है.

नई दिल्ली:

असम के मारीगांव में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए. दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है. CAG सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं. रूसी तेल खरीदने पर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए भारत से कहा कि हम जल्द और टैरिफ बढ़ा सकते हैं. यूपी के संभल में बिजली चोरी के ख़िलाफ़ बड़ा अभियान चल रहा है. जहां पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की. ट्रंप ने अब वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानीं तो मादुरो से भी बुरा अंजाम करेंगे. देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी ब्रेकिंग न्यूज के साथ-

