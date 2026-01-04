'ये महाराष्ट्र को यूपी-बिहार बना रहे हैं...'; ठाकरे ब्रदर्स ने शिवसेना भवन में जारी किया वचन नामा, किए ये वादें

- राज ठाकरे ने 20 साल बाद शिवसेना भवन में प्रवेश किया और उद्धव ठाकरे के साथ बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन किया.
- उद्धव ठाकरे ने विस अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर शक्ति दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग की.
- उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से निष्पक्षता बनाए रखने और सत्ता के दबाव में न आने की अपील की है.
BMC Elections 2026: महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा. राज ठाकरे ने 20 साल बाद शिवसेना भवन में कदम रखा. दरअसल, बीएमसी चुनाव 2026 के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया है. इसी मौके पर दोनों नेताओं ने संयुक्त घोषणापत्र जारी किया और मुंबई के विकास को लेकर कई बड़े वादे किए. राज ठाकरे ने साफ कहा कि मुंबई का महापौर मराठी ही होगा.
राहुल नार्वेकर पर उद्धव का हमला
घोषणापत्र जारी करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि नार्वेकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और खुद संरक्षण लेकर दूसरों का संरक्षण छीन रहे हैं. उद्धव ने चुनाव आयोग से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की और कहा कि अध्यक्ष को निष्पक्ष रहना चाहिए.
बीजेपी और सत्ता पर तीखे सवाल
उद्धव ने कहा कि कई मंत्री अभी भी अपने काफिले के साथ प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि सत्ता के दबाव में न आएं. उद्धव ने आरोप लगाया कि 15,000 करोड़ के बजट में से 3 लाख करोड़ का ठेका कांट्रैक्टरों को दिया गया है और अब इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जा रहा है.
राज ठाकरे का बयान
राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को यूपी और बिहार जैसा बनाया जा रहा है. उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जब मुंबई में फडणवीस और शिंदे को कोई नहीं जानता था, तब से कोस्टल रोड का काम चल रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर दम है तो फॉर्म भरते समय मौजूद अधिकारियों के मोबाइल रिकॉर्ड जांचे जाएं.
UBT-MNS-NCP का मैनिफेस्टो
- हम म्युनिसिपल जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को नहीं देने देंगे.
- हम मुंबई की सेवा करने वाले सरकारी, म्युनिसिपल, BEST और पुलिस कर्मचारियों के साथ-साथ मिल मज़दूरों को उनके हक़ के घर देंगे.
- मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी हाउसिंग अथॉरिटी होगी.
- अगले 5 सालों में, 1 लाख मुंबईकरों को सस्ते और हक के घर दिए जाएंगे.
पब्लिक हेल्थ
- मुंबई में पांच नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे.
- म्युनिसिपल हॉस्पिटल और क्लिनिक में मरीजों को मुफ्त जेनेरिक दवाएं दी जाएंगी.
- सीनियर सिटिज़न के लिए 24x7 हेल्थकेयर कंट्रोल रूम और हेल्थ-टू-होम सर्विस शुरू की जाएंगी.
- म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेगा.
- मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना कैंसर हॉस्पिटल होगा.
चैटबॉट और डिजिटल गवर्नेंस
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट के जरिए म्युनिसिपल की 80 जरूरी सर्विस उपलब्ध कराई जाएंगी.
- मुंबई को डिजिटली मैप किया जाएगा और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल ट्विन बनाया जाएगा.
महिलाओं के लिए
- घरेलू काम करने वालों को रजिस्टर किया जाएगा और रजिस्टर्ड महिलाओं को ‘स्वाभिमान निधि' के तौर पर हर महीने ₹1,500 मिलेंगे.
- महिला मछुआरे विक्रेताओं को रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मदद और नए लाइसेंस दिए जाएंगे, साथ ही कम्युनिटी के अंदर लाइसेंस ट्रांसफर करने का भी इंतजाम होगा.
- मेहनती मुंबईकरों के लिए सिर्फ ₹10 में नाश्ता और दोपहर का खाना देने के लिए ‘मासाहेब किचन' शुरू किए जाएंगे.
- मुंबई में महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के क्रेच बनाए जाएंगे.
- मुंबई में हर 2km पर महिलाओं के लिए साफ और अच्छी तरह से मेंटेन किए गए टॉयलेट बनाए जाएंगे.
रोजगार
- 1 लाख युवाओं को ₹25,000 से ₹1 लाख तक की सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट मदद दी जाएगी.
- 25,000 गिग वर्कर्स और डब्बावालों को ई-बाइक के लिए बिना ब्याज के लोन दिए जाएंगे.
पैदल चलने वालों के लिए पॉलिसी और खुली जगहें
- ‘पैदल चलने वालों के लिए पहले' पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे फुटपाथ पेवर ब्लॉक से मुक्त और दिव्यांगों के लिए आसान हो जाएंगे.
- मुंबई में खुली जगहें, खासकर महालक्ष्मी रेसकोर्स, संजय गांधी नेशनल पार्क, आरे जंगल और दूसरी खुली जमीनें, किसी भी हालत में बिल्डरों को नहीं दी जाएंगी.
शिक्षा
- म्युनिसिपल स्कूल की जमीन कभी भी बिल्डरों को नहीं दी जाएगी.
- क्लास 10 के बाद स्टूडेंट ड्रॉपआउट को रोकने के लिए स्कूलों में क्लास 12 तक जूनियर कॉलेज शुरू किए जाएंगे.
- ‘बोलतो मराठी' पहल सभी मीडियम के स्कूलों में लागू की जाएगी.
प्रदूषण-मुक्त मुंबई
- पिछले तीन सालों में बढ़े प्रदूषण को तुरंत कम करने के लिए मुंबई एनवायर्नमेंटल एक्शन प्लान को सख्ती से लागू किया जाएगा.
- एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को कंट्रोल करने के लिए मुंबई कंस्ट्रक्शन एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट (MCEP) प्लान लागू किया जाएगा.
- बिना कंट्रोल वाले डेवलपमेंट से संजय गांधी नेशनल पार्क, आरे जंगल, मैंग्रोव और मुंबई के पेड़ों को खत्म नहीं होने दिया जाएगा.
मुंबई को फिर से बनाना
- पूर्वी वाटरफ्रंट एरिया में BPT की लगभग 1,800 एकड़ ज़मीन पर एक इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल सेंटर, साथ ही एक मैरीटाइम टूरिज्म हब बनाया जाएगा.
- BJP राज में मुंबई से गुजरात शिफ्ट किया गया फाइनेंशियल सेंटर वापस मुंबई लाया जाएगा.
- एक ओलंपिक-स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी, जिसमें लोकल लोगों के लिए ऑन-साइट रिहैबिलिटेशन और मुंबईकरों के लिए खुली जगहें (खेल के मैदान और बगीचे) होंगी.
- कोस्टल रोड और पूर्वी वाटरफ्रंट सड़कों को जोड़कर मास रैपिड मोबिलिटी के लिए एक रिंग रोड ग्रिड बनाया जाएगा.
- मुंबई में मौजूदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तय टाइमलाइन में पूरे किए जाएंगे, और गैर-ज़रूरी, कॉन्ट्रैक्टर वाली खुदाई बंद की जाएगी.
हाउस टैक्स
- 700 sq. ft. तक के घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया जाएगा.
- सोसाइटियों को इको-फ्रेंडली सुविधाओं के लिए ₹1 लाख की सब्सिडी दी जाएगी.
बिजली
- BEST के घरेलू बिजली कंज्यूमर्स को 100 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी.
- पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में BEST बिजली सर्विस को बढ़ाने के लिए खास स्कीमें लागू की जाएंगी.
पालतू जानवरों के लिए
- पेट पार्क बनाए जाएंगे.
- पेट क्लीनिक, पेट एम्बुलेंस और पेट क्रिमेटोरियम बनाए जाएंगे.
युवाओं के लिए
- हर वार्ड में मिनी और माइक्रो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अच्छी सुविधाओं वाले मॉडर्न जिम बनाए जाएंगे.
- पुराने जिम की मरम्मत के लिए मदद दी जाएगी.
- मुंबई में होने वाले म्यूज़िक कॉन्सर्ट और IPL मैचों के लिए, ‘मुंबईकर स्टैंड' में 1% सीटें 18-21 साल के युवाओं के लिए फ़्री रिज़र्व रहेंगी.
पार्किंग
- म्युनिसिपल पार्किंग लॉट में फ़्री पार्किंग दी जाएगी.
- नई बनी बिल्डिंग में हर फ़्लैट के लिए पार्किंग जरूरी होगी.
ट्रांसपोर्ट
- टिकट का किराया कम करके 15–10–15–20 का स्ट्रक्चर किया जाएगा.
- BEST फ़्लीट में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी.
- 900 डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी.
- BEST के पुराने बस रूट फिर से शुरू किए जाएंगे.
- महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए BEST में फ़्री सफ़र.
