हैदराबाद के ब्लिंकिट सेंटर में विवाद के बाद डिलीवरी वर्कर की हत्या, सहकर्मी पर लगा हमले का आरोप

हैदराबाद के नरसिंगी इलाके में एक ऑनलाइन डिलीवरी सेंटर पर दो कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद जानलेवा साबित हुआ. गुरुवार रात डिलीवरी के काम को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें 28 वर्षीय डिलीवरी वर्कर मोहम्मद अब्दुल समद की जान चली गई. गंभीर रूप से घायल समद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

डिलीवरी को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मृतक मोहम्मद अब्दुल समद कोकापेट का रहने वाला था और नरसिंगी स्थित ब्लिंकिट सेंटर पर काम करता था. बताया जा रहा है कि डिलीवरी से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर उसका अपने सहकर्मी मोहम्मद तुराबुद्दीन उर्फ बब्बन से विवाद हो गया था. शुरुआत में दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला गंभीर रूप ले बैठा.

सिर और चेहरे पर किया गया हमला

जांच के मुताबिक, विवाद बढ़ने के बाद समद पर लोहे की रॉड या किसी अन्य भारी वस्तु से हमला किया गया. हमले में उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. घायल हालत में उसे तुरंत जैस्मिन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पिता की शिकायत पर हत्या का केस, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना के बाद समद के पिता मोहम्मद शाकिर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर नरसिंगी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि घटना की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए कार्यस्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही वहां मौजूद कर्मचारियों और अन्य संभावित गवाहों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से ठीक पहले और हमले के दौरान क्या हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी मिल सके. जांच अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले में किस वस्तु का इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा विवाद की असली वजह क्या थी और घटना अचानक हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण था, इसकी भी जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच से मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता मिलेगी. फिलहाल जांच जारी है और पुलिस सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

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