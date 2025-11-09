पैराग्लाइडिंग कर रहे विदेशी युवक के साथ हादसा, मनाली की पहाड़ियों में क्रैश लैंडिंग, जिंदा बचाया गया

हिमाचल प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी बीड़ बिलिंग आजकल पैराग्लाइडरों से भरी पड़ी है. पूरी दुनिया के पायलट इस साहसिक रोमांच का आनंद उठाने के लिए घाटी में डेरा डाले हुए हैं और जब जोखिम ले रहे हैं तो हादसों का शिकार हो रहे हैं. ताजा घटना कल सामने आई जब ऑस्ट्रिया के पायलट फिलिप ने तीन दिन पहले अपने दो दोस्तों के साथ बिलिंग घाटी से उड़ान भरी और धौलाधार पर्वत शृंखला को घूमने का मन बनाया.

तीन दिन तक धौलाधार पर्वत शृंखला के अलग अलग जगहों पर लैंड कर दो रातें काटी लेकिन तीसरे दिन इस पायलट का संतुलन बिगड़ गया और उसने मनाली की रेनसुई में शनिवार को दोपहर 3.30 बजे क्रैश लैंडिंग की. इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना की सूचना उनके साथी पायलट ने बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को दी.

एसोसिएशन ने तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम SAR को रेस्क्यू का जिम्मा दिया और SAR ने तुरंत हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर आज सुबह 8 बजे पायलट को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मनाली की पहाड़ियों से सुरक्षित निकाल लिया. पायलट की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़ के मैक्स अस्पताल भेज दिया गया है.

गौरतलब है कि ऑस्ट्रिया का फिलिप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडिंग पायलटों में से एक है और दुनिया में कई रिकॉर्ड इनके नाम हैं. वहीं बीड़ बिलिंग में भी आठ घंटे में 280 किलोमीटर की लंबी उड़ान का रिकॉर्ड भी इनके नाम है. फिलिप हर वर्ष दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडिंग घाटी में इस साहसिक खेल का रोमांच आनंद लेने पहुंचता है.