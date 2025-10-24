विज्ञापन
कैलिफोर्निया में आसमान से आई मुसीबत! पार्क में क्रैश हुआ छोटा विमान, महिला से जा टकराया

California plane crash: कैलिफोर्निया का यह हादसा डरावना जरूर था, लेकिन किस्मत ने बड़ा नुकसान होने से बचा लिया. आसमान से गिरा प्लेन और ज़िंदगी ने फिर भी उड़ान भर ली.

California park plane crash: ज़रा सोचिए, आप पार्क में टहल रहे हों और अचानक ऊपर से एक छोटा विमान गिर जाए. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच शहर में, जहां एक छोटा प्लेन आपात लैंडिंग (Emergency Landing) के दौरान सॉकर मैदान में क्रैश हो गया और वहीं मौजूद एक महिला से टकरा गया. ये हादसा मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे (स्थानीय समयानुसार) हुआ, जब प्लेन हार्टवेल पार्क (Heartwell Park) के ऊपर से गुजर रहा था.

टूटे लैंडिंग गियर, लेकिन बची जानें (Long Beach park accident)

लॉन्ग बीच फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तो छोटा विमान अपनी बेल्ली (नीचे के हिस्से) पर गिरा पड़ा था और उसके लैंडिंग गियर टूट चुके थे. सौभाग्य से, प्लेन का ढांचा (fuselage) सुरक्षित था, जिससे बड़ा विस्फोट या आग नहीं लगी. विभाग ने बताया कि टक्कर के दौरान 40 वर्षीय महिला घायल हुईं, जिन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, विमान के पायलट (जो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे) को भी पैरामेडिक्स की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. दोनों की हालत स्थिर लेकिन नॉर्मल चोटों वाली बताई गई है.

कहां से आया था विमान? (Heartwell Park plane crash)

जांच में सामने आया कि यह विमान कॉम्पटन (Compton) से उड़ान भरकर फ्रेंच वैली (French Valley) जा रहा था और वापस कॉम्पटन लौट रहा था. प्लेन को असल में लॉन्ग बीच एयरपोर्ट पर उतरना था, जो हादसे वाली जगह से सिर्फ डेढ़ मील दूर है.

'बड़ी त्रासदी टल गई' - मेयर (small aircraft emergency landing)

लॉन्ग बीच के मेयर रेक्स रिचर्डसन (Rex Richardson) ने सिटी काउंसिल मीटिंग के दौरान कहा, 'अच्छी बात ये है कि यह हादसा और भी भयावह हो सकता था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई.' उन्होंने बताया कि यह ग्लाइडर विमान था जो आपातकालीन लैंडिंग करते वक्त मैदान में उतर गया.

अभी जारी है जांच (U.S. plane accident)

फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि, हादसे की जांच (probe) अब भी जारी है और लॉन्ग बीच पुलिस विभाग (Long Beach PD) इसमें मदद कर रहा है.

