बिहार: गोपालगंज में शराब माफियाओं का कहर, दो दिन में की दो हत्याएं, लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवाल

शनिवार को तड़के करीब साढ़े चार बजे उत्पाद विभाग की टीम को शराब की बड़ी खेप की तस्करी की सूचना मिली थीं. इसी सूचना के बाद उत्पाद विभाग के बल्थरी टीम शराब तस्करों का पीछा करते हुए सिपाया ढाला के पास पहुंची. जहां हमले में जवान अभिषेक कुमार शर्मा की मौत हो गई.

परिवार वालों का आरोप है कि शराब तस्करों ने साजिश के अभिषेक के सिर पर हमला किया.
  • गोपालगंज में शराब माफियाओं ने दो दिनों में दो लोगों की हत्या कर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है.
  • शुक्रवार को डायल 112 के ड्राइवर को गोली मारने के बाद शराब तस्करों ने होमगार्ड जवान को मौत के घाट उतारा दिया.
  • हमले में अभिषेक कुमार शर्मा के सिर पर गंभीर चोट आई थी. अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया.
गोपालगंज:

बिहार के गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार जारी है. शराब माफियाओं ने महज दो दिन में दो लोगों की हत्या कर दी है. जानकारी के अनुसार शराब माफियाओं ने  शुक्रवार को डायल 112 के ड्राइवर को गोली मार दी थी. अभी पुलिस इस मामले में उलझी हुई थी. इसी बीच शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान को धक्का देकर उसे मौत के घाट उतार दिया. जबकि इस धक्का मुक्की में एक अन्य जवान भी घायल हो गया. घटना विशंभरपुर के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप की है.

सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई मौत 

मृतक जवान का नाम अभिषेक कुमार शर्मा है. वह कुचायकोट के बंगाल खाड़ के निवासी बादशाह शर्मा का पुत्र था.
मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को तड़के करीब साढ़े चार बजे उत्पाद विभाग की टीम को शराब की बड़ी खेप की तस्करी की सूचना मिली थीं. इसी सूचना के बाद उत्पाद विभाग के बल्थरी टीम शराब तस्करों का पीछा करते हुए सिपाया ढाला के पास पहुंची. जहां तेजी से भाग रहे शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया. इस हमले और धक्का मुक्की में जवान अभिषेक शर्मा जमीन पर गिर गए. उनके सिर पर गंभीर चोट लगने और ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी मौत हो गई. उन्होंने सदर अस्पताल लाने के दौरान दम तोड़ दिया. जबकि इस हमले में एक और जवान घायल हुआ. उसे मामूली चोट आई है. मृतक के परिजनों का कहना है कि शराब तस्करों ने साजिश के तहत उनके ऊपर हमला किया है.

बहरहाल इस घटना के बाद मृतक के घरवालों ने जहां शोक की लहर है. वही उत्पाद विभाग के अधीक्षक मौके पर पहुंच कर मामले की पड़ताल में जुट गए है.

