ससुराल ने गोली मारकर की दामाद की हत्या, बेटी का आरोप, बोली- इंटरकास्ट लव मैरिज खुश नहीं थे

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बनघारा गांव की है. इस हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और मृतक की पत्नी ने सीधे तौर पर अपने ही मायके वालों पर पति की हत्या का आरोप लगाया है.

क्या है पूरा मामला?

तकरीबन डेढ़ साल पहले बनघारा निवासी आयुष कुमार ने अपने ही गांव की तन्नू कुमारी के साथ प्रेम विवाह किया था. जानकारी के अनुसार, दोनों ने 15 अगस्त 2024 को शादी रचाई थी. इस अंतरजातीय प्रेम विवाह से युवती के घरवाले खुश नहीं थे और तभी से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी. रविवार की देर रात, जब आयुष अपने घर में था, तभी अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर उस पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से आयुष की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए.

पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक की पत्नी तन्नू कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है. उसने मीडिया को बताया कि शादी के बाद से ही उसके मायके वाले लगातार धमकी दे रहे थे. तन्नू का आरोप है, "मेरे परिजनों ने ही मेरे पति की जान ली है. वे हमारी शादी के खिलाफ थे और इसी रंजिश में उन्होंने घर में घुसकर आयुष को गोली मार दी."



पुलिस की कार्रवाई और 'क्रिमिनल एंगल'

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा. ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हालांकि, पुलिस इस मामले को केवल 'ऑनर किलिंग' के नजरिए से ही नहीं देख रही है. मृतक आयुष कुमार का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जिसके कारण पुलिस आपसी रंजिश और गैंगवार के कोण से भी जांच कर रही है. पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ जारी है. डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.