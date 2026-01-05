विज्ञापन
गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना! पत्नी-बच्चे के सामने कुख्यात अमन शुक्ला की सरेआम हत्या

Patna Firing : मृतक अमन शुक्ला वैशाली जिले का रहने वाला था और वर्ष 2020 में बेऊर थाना क्षेत्र में हुई बैंक लूट मामले का अभियुक्त रह चुका है. बताया जा रहा है कि अमन शुक्ला अपने परिवार के साथ बाइक से अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, तभी यह घटना हुई.

  • पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में हॉस्पिटल के सामने अपराधियों ने गोलीबारी की, जिसमें एक युवक की मौत हुई.
  • मृतक की पहचान अमन शुक्ला के रूप में हुई, जो पहले से कई आपराधिक मामलों में शामिल था.
  • घटना के दौरान तीन से चार राउंड हवाई फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.
बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का दुस्साहस सामने आया है. पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी चौक के पास उमा हॉस्पिटल के सामने अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया.  गोलीबारी के दौरान एक युवक को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान अमन शुक्ला के रूप में की गई है.

बताया जा रहा है कि अमन शुक्ला पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. घटना के दौरान तीन से चार राउंड हवाई फायरिंग भी की गई. फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.  घटना की सूचना मिलते ही पत्रकार नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

मृतक अमन शुक्ला वैशाली जिले का रहने वाला था और वर्ष 2020 में बेऊर थाना क्षेत्र में हुई बैंक लूट मामले का अभियुक्त रह चुका है. बताया जा रहा है कि अमन शुक्ला अपने परिवार के साथ बाइक से अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, तभी यह घटना हुई.

सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कहा कि आज दिनांक 05.01.2026 की संध्या में पत्रकार नगर थानांतर्गत 01 व्यक्ति को बाइक सवार 02 अभियुक्तों द्वारा गोली मारी जाने की सूचना प्राप्त हुई. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के क्रम में उक्त घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है. घटना स्थल से गोली के 03 खोखा बरामद किए गए हैं. तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर घटना के सभी पहलुओं पर जांच जारी है.

