छठी मईया की पूजा उनके लिए ड्रामा और नौटंकी है, वोट पाने के लिए किया अपमान... राहुल पर बरसे पीएम मोदी

- PM मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर छठी मइया के अपमान का आरोप लगाया
- प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर उनपर हमला बोला
- पीएम मोदी ने आरजेडी-कांग्रेस की शासन व्यवस्था को कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और भ्रष्टाचार बताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि आपका बेटा तो छठी मइया के जयजयकार दुनिया में कराने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मइया का अपमान कर रहे हैं. क्या कोई चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मइया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार ऐसा अपमान बर्दाश्त करेगा?
पीएम मोदी ने कहा कि क्या निर्जला उपवास करने वाली महिला इसे बर्दाश्त करेगी? आरजेडी कांग्रेस के नेता कैसे बेशर्मी से बोल रहे हैं कि छठी मइया की पूजा ड्रामा और नौटंकी है। ऐसे लोगों को सजा दोगे या नहीं दोगे, जो महिलाएं निर्जला जैसी कठिन व्रत रखती हैं?”
छठ पर्व कांग्रेस की नजर में ड्रामा: PM मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि जो महिलाएं निर्जला इतना लंबा व्रत रखती हैं.... जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं. वो RJD-कांग्रेस की नजर में ड्रामा करती हैं. क्या बिहार की माताएं- बहनें छठी मईया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी? मैं जानता हूं कि छठी मईया के इस अपमान को बिहार का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता.
कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन ही जंगल राज था: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने सवाल किया कि क्या किया है आरजेडी वालों ने क्या किया है कांग्रेस वालों ने क्या किया है जंगल राज वालों ने मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं. ये 5 शब्द कौन से हैं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन. ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है, उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं, आरजेडी की पहचान बन गई है कि नहीं, जहां कटुता का राज हो वहां कानून दम तोड़ता है, जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी कांग्रेस वहां समाज में बदलाव मुश्किल होता है.
जहां करप्शन हो वहां सामाजिक न्यााय नहीं होता है: PM मोदी
पीएम ने कहा कि जहां आरजेडी कांग्रेस का कुशासन हो वहां विकास का जिक्र नहीं होता है, जहां करप्शन हो वहां सामाजिक न्यााय नहीं होता है, गरीब का हक लूट लिया जाता है, सिर्फ कुछ परिवार ही फलते फूलते हैं, क्या ऐसे लोग क्या कभी भी क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या, बिहार को आगे बढ़ने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए. अब सोचिए कि जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या, जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा वो दे पाएंगे क्या जिन्होंने रेल को लूटा वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएगे क्या जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले किए वो कानून का राज लाएंगे क्या.
छठी मईया की पूजा में समता, ममता है: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि छठ महापर्व के बाद ये मेरी पहली जनसभा है. छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है. देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है. हम छठ के गीत सुनते हैं, तो भाव-विभोर हो उठते हैं. छठी मईया की पूजा में मां की भक्ति है. छठी मईया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है. छठी मईया की पूजा हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है. इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे.
