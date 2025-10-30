विज्ञापन
बिहार में किसकी बनेगी सरकार? फलोदी सट्टा बाजार ने बता दिया

देश में किसी भी चुनाव के पूर्वानुमान को लेकर सबसे सटीक आकलन राजस्थान का मशहूर फलोदी सट्टा बाजार करता रहा है. लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक यहां के भाव अक्सर नतीजों से पहले ही रुझान बता देते हैं.

  • बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोग फलोदी सट्टा बाजार में लोग दांव लगा रहे हैं
  • फलोदी सट्टा बाजार पर पूरे देश की नजर होती है, कई बार यहां का अनुमान पूरी तरह सही साबित हुआ है
  • फलोदी सट्टा बाजार देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है
जयपुर:

बिहार में चुनावी माहौल गरम है, लेकिन असली थ्रिल राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार में है. यहां भाव ऐसे बदल रहे हैं जैसे पटना की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट कभी लाल, कभी हरा, लेकिन फिलहाल NDA के लिए हरी बत्ती जल रही है! सट्टा बाजार में एनडीए को बढ़त मिल रहा है. लोग एनडीए पर अधिक दांव खेल रहे हैं.  

क्या कहता है सट्टा बाजार?

ताज़ा अनुमान बताते हैं कि NDA की सरकार बनने के चांस सबसे ज्यादा हैं. अगर आपने NDA पर ₹1000 का दांव लगाया, तो रिटर्न में ₹2000 तक मिल सकते हैं. मतलब, सट्टेबाजों के हिसाब से NDA का खेल ‘डबल धमाल' है!

सीटों का क्या है अनुमान? 

NDA: 128 से 132 सीटें (कभी-कभी 135-138 तक भी पहुंचने के भी लग रहे हैं अनुमान)
महागठबंधन: 97 से 100 सीटों तक सीमित. साफ है, महागठबंधन का ग्राफ गिर रहा है.

सीएम की कुर्सी पर कौन?

नीतीश कुमार के भाव 40-45 पैसे पर टिके हैं. यानी सट्टा बाजार में नीतीश का नाम सबसे ‘स्टेबल' और ‘हॉट' है. NDA में फिलहाल कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा.

महागठबंधन को हो सकती है मुश्किलें

कांग्रेस समर्थित गठबंधन के लिए हालात अच्छे नहीं. सटोरियों का मानना है कि ये 93-96 सीटों तक सिमट सकता है. प्रचार तेज हो रहा है, लेकिन भावों में सुधार अब तक नहीं दिखा है.

बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है

6 और 11 नवंबर को वोटिंग है. जैसे-जैसे प्रचार बढ़ेगा, वैसे-वैसे सीटों के भाव भी बदलेंगे. सटोरियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में जैसे-जैसे प्रचार तेज होगा, वैसे-वैसे व्यक्तिगत सीटों के भाव भी जारी किए जा सकते हैं. 

