गैंगस्टर सिंडिकेट का मेंबर, रिमांड जरूरी... कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की NIA कस्टडी में भेजा

- अमेरिका से भारत लाया गया कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को NIA की 11 दिन की रिमांड में भेजा गया है.
- अनमोल बिश्नोई को आतंकी और अपराधी सिंडिकेट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां रखने वाला बताया गया है.
- वह बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शूटर्स को मदद करने का आरोपी है.
Anmol Bishnoi in NIA Custody: कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा चुका है. भारत में लैंड करते ही अनमोल बिश्नोई को NIA ने पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद अनमोल को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे 11 दिन की NIA कस्टडी में भेजा गया है. पब्लिक प्रोड्यूसर राहुल त्यागी ने बताया कि अदालत में NIA ने कहा कि अनमोल आतंकी और अपराधियों के गठजोड़ का एक अहम सदस्य है. गैंगस्टर सिंडिकेट से जुड़ी कई अहम जानकारियां इसके पास हैं. ऐसे में अब NIA अनमोल बिश्नोई से पूछताछ कर अहम जानकारियां जुटाएंगी.
NIA ने कोर्ट को बताया कि अनमोल बिश्नोई एक ऐसे क्रिमिनल-टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश और विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता था, युवाओं की भर्ती करता था, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश रचता था और सोशल मीडिया पर इन वारदातों का प्रचार करके आतंक फैलाता था.
#WATCH वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उसे अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया था। pic.twitter.com/Lmr88F697V— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 19, 2025
लॉरेंग और गोल्डी गैंग की कई वारदातों में शामिल
अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार था और NIA द्वारा चल रही जांच में यह 19वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है. मार्च 2023 में NIA ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें साफ हुआ कि अनमोल ने 2020 से 2023 के बीच गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को देश में कई बड़ी वारदातों में मदद की थी.
बाबा सिद्धीकी और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में था शामिल
NIA ने अनमोल की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में उसका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा. अनमोल बिश्नोई के ऊपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शूटर्स को मदद करने का भी आरोप है.
इन दोनों मामलों में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था. उसी समय से अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की कोशिश तेज हो गईं थीं और अब जाकर एनआईए की कोशिश कामयाब हुई और आखिरकार अब अनमोल बिश्नोई भारत की सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुका है.
यह भी पढ़ें - लॉरेंस गैंग का 'इंटरनेशनल आका' अनमोल बिश्नोई भारत लाया गया, पहली तस्वीर आई सामने
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं