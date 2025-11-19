लॉरेंस गैंग का 'इंटरनेशनल आका' अनमोल बिश्नोई भारत लाया गया, पहली तस्वीर आई सामने

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उसके करीबी साथी अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया. अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत भेजा जैसे ही भारत लाया गया उसे NIA ने गिरफ्तार कर लिया. अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार था और NIA द्वारा चल रही जांच में यह 19वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है. मार्च 2023 में NIA ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें साफ हुआ कि अनमोल ने 2020 से 2023 के बीच गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को देश में कई बड़ी वारदातों में मदद की थी. जांच के अनुसार, अनमोल अमेरिका बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए टेरर सिंडिकेट चलाता रहा. वह गैंग के लोगों को पनाह, पैसा और लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था. इसके अलावा वह विदेशी जमीन पर बैठकर भारत में धमकी और वसूली (एक्सटॉर्शन) भी करता था. NIA अभी भी इस पूरे मामले – RC 39/2022/NIA/DLI – की जांच कर रही है. एजेंसी का मुख्य लक्ष्य है, आतंकियों, गैंगस्टरों और हथियार तस्करों की मिलीभगत को खत्म करना और उनकी फंडिंग व नेटवर्क को जड़ से समाप्त करना.

गौरतलब है कि 2024 में अमेरिका में अवैध तरीके से एंट्री के मामले में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई थी. अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद से ही देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिशों में जुटी थीं. अनमोल बिश्नोई कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है. अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी कानून प्रवर्तन अफसरों ने गिरफ्तार किया था. दरअसल अनमोल बिश्नोई कनाडा में डेरा जमाये हुए था और वहीं से भारत में वारदातों को अंजाम देता था हालांकि उसका कनाडा से अमेरिका के बीच लगातार मूवमेंट बना रहता था और इसी चक्कर में वो अमेरिका में गिरफ्तार हो गया.

अनमोल बिश्नोई पर NIA ने बकायदा रखा था इनाम

अनमोल बिश्नोई को लेकर NIA ने बकायदा इनाम का भी ऐलान किया था .बीते साल NIA ने अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में डाला था. एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में उसका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा. अनमोल बिश्नोई के ऊपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शूटर्स को मदद करने का भी आरोप है. इन दोनों मामलों में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था. उसी समय से अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की कोशिश तेज हो गईं थीं और अब जाकर एनआईए की कोशिश कामयाब हुई और आखिरकार अब अनमोल बिश्नोई भारत की सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुका है.