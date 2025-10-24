आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में लगी आग, 10 लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक बाइक से टक्कर के बाद एक वोल्वो बस में आग लग गई. आग इतनी भंयकर थी कि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई. इस बस में दो ड्राइवरों सहित 40 लोग सवार थे. जानकारी के अनुसार हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 11 यात्रियों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि तीन अन्य का निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है. ये बस हादसा चिन्थे पार्क, बेंगलुरु हैदराबाद एनएच 4 के पास हुआ है. हादसे की जानकारी देते हुए कुरनूल के पुलिस अधीक्षक विक्रांत पाटिल ने एनडीटीवी को बात, "करीब 3 बजे, कावेरी ट्रैवल्स की एक वोल्वो बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी. बस एक दोपहिया वाहन से टकरा गई और जो बस के नीचे फंस गया. शायद इसी वजह से चिंगारी निकली और आग लग गई."

उन्होंने आगे कहा, "यह एक एसी बस थी, यात्रियों को खिड़कियां तोड़नी पड़ीं. जो भी शीशे तोड़ पाए, वे सुरक्षित हैं." यात्रियों की सूची के अनुसार, बस में दो ड्राइवरों सहित 40 लोग सवार थे. 15 लोगों को बचा लिया गया है. जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. आग पर काबू पा लिया गया है."

I am shocked to learn about the devastating bus fire accident near Chinna Tekur village in Kurnool district. My heartfelt condolences go out to the families of those who have lost their loved ones. Government authorities will extend all possible support to the injured and… — N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 24, 2025

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया. नायडू ने एक्स पर लिखा, "कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुर गांव के पास हुई विनाशकारी बस आग दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा है. मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे."

पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी बस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. एक बयान में, रेड्डी ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और इससे उन्हें गहरा सदमा लगा है. उन्होंने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.