यमुना एक्सप्रेसवे पर भयानक मंजर, NDTV ने घटनास्थल से दिखाया जली हुई बसों और गाड़ियों का हाल, सबकुछ हो गया खाक

यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते बड़ा हादसा हुआ है. कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं और करीब 7 बसों और 3 कारों में आग लग गई. राहत और बचाव कार्य जारी है. एनडीटीवी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण गाड़ियां टकराईं, 10 वाहनों में लगी आग

मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है. कोहरे के कारण 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बाद उसमें आग लग गई. इसमें 4 लोगों की मौत और 25 यात्री घायल हुए हैं. आग की लपटें बता रही है कि कितनी भयानक आग लगी थी. इसके साथ ही यूपी के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया हुआ है. कोहरे का असर शहरों से बाहर हाइवे पर भी दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम हुआ है और हवा का रुख पछुआ होने से कोहरा बढ़ा है. बीते दो तीन दिनों में यूपी के कई जिलों में हाइवे पर सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सुबह और रात को घना कोहरा देखा जा सकता है, इसलिए सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

इस जली हुई गाड़ी की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोगों ने जान बचाई होगी. गाड़ी पूरी तरह जल चुकी है. गाड़ी को ऐसी हालत में देखकर इसके मालिक के जहन से ये हादसा अब शायद कभी नहीं  निकल पाएगा.

देखिए ये बस जब अपनी यात्रा पर निकली होगी इसमें कई यात्री सवार थे. सब अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने की बाट जोह रहे थे. जैसे ही गाड़ी टकराई तो लोगों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई. चार लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोगों का इलाज चल रहा है.

इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई है और 25 लोग घायल हैं. जली हुई बस की कंडीशन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था. कुछ लोगों ने तो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई. घर से निकले थे मंजिल पर पहुंचने के लिए. किसने सोचा था कि रास्ते में ये हो जाएगा.

मंजर देखिए कितना भयानक है. ये बस भी जलकर खाक हो गई. औरैया से नोएडा की तरफ जा रही थी. ये डबलडेकर बस थी. पूरा सामान जलकर खाक हो गया. विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. सब तरफ राख ही राख दिखाई दे रही है. पुलिस फोर्स मौके पर है. बचाव और राहतकार्य चल रहा है.

हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों की हरसंभव मदद का भरोसा दिया है. प्रशासन भी राहत-बचाव कार्य में जुटा है.

मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि कोहरे के चलते रात में सात बसें और कई कारें आपस में टकराईं. एक्सीडेंट के दौरान चार बसों में आग लग गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कई यात्री इसमें झुलस गए. एक यात्री ने बताया कि वह सो रहा था कि तभी 3-4 बजे के करीब ये घटना हुई. घायलों में ज्यादातर की हालत स्थिर है.

यमुना एक्सप्रसवे हादसे की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हादसा कितना बड़ा था, कोहरे के कहर के चलते नूंह में भी गाड़ियां टकरा गई थीं, जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे.

