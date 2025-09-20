विज्ञापन
विशेष लिंक

घी 40 तो पनीर 20 रुपये सस्ता... अमूल ने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की घटाई कीमतें, जानें किस-किसके घटे दाम

जीसीएमएमएफ ने कहा, ''यह संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी उत्पादों, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट आधारित पेय जैसी उत्पाद श्रेणियों में किया गया है.''

Read Time: 2 mins
Share
घी 40 तो पनीर 20 रुपये सस्ता... अमूल ने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की घटाई कीमतें, जानें किस-किसके घटे दाम
  • गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ ने 700 से अधिक अमूल उत्पादों की खुदरा कीमतों में कमी का निर्णय लिया है.
  • यह कीमतों में कटौती जीएसटी दर में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है.
  • मक्खन, घी, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स जैसे उत्पादों की कीमतें घटाई गई हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाली जीसीएमएमएफ ने शनिवार को घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पाद पैक की खुदरा कीमतों में कमी की. कंपनी ने जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का फैसला किया है. नयी कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.

गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) ने एक बयान में 700 से अधिक उत्पाद पैक की कीमत घटाने की घोषणा की, जिससे उसके ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ मिलेगा. यह संशोधन 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा.

जीसीएमएमएफ ने कहा, ''यह संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी उत्पादों, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट आधारित पेय जैसी उत्पाद श्रेणियों में किया गया है.''

बयान के मुताबिक, ''मक्खन (100 ग्राम) का अधिकतम खुदरा मूल्य 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दिया गया है... घी की कीमत 40 रुपये घटकर 610 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं.''

इसी तरह अमूल प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक (एक किलो) का अधिकतम खुदरा मूल्य 30 रुपये घटकर 545 रुपये प्रति किलो हो गया है. फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) का नया अधिकतम खुदरा मूल्य 95 रुपये होगा, जो अभी 99 रुपये है.

बयान में कहा गया, ''अमूल का मानना ​​है कि कीमतों में कमी से डेयरी उत्पादों, खासकर आइसक्रीम, पनीर और मक्खन की खपत बढ़ेगी, क्योंकि भारत में इनकी प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत कम है.'' इससे पहले, मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से अपने उत्पादों की कीमत घटाने की घोषणा की थी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amul Brand, Amul Dhee Price, Amul Paneer Price, Amul Price, Amul News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com