- अमूल के ताजा टोंड UHT दूध की कीमतें प्रति लीटर दो रुपये कम कर दी गई हैं, आधा लीटर के दाम 1 रुपये कम हुए हैं.
- अमूल के बेकरी, फ्रोजन स्नैक्स और चॉकलेट समेत अन्य डेयरी उत्पाद भी नई कीमतों में सस्ते हो गए हैं.
- GST में की गई हालिया कटौती के बाद GCMMF ने ये फैसला लिया है. अमूल की नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.
अमूल का दूध (Amul Milk Price Cut) 2 रुपये/लीटर तक सस्ता हो गया है. एक लीटर ताजा टोन्ड UHT मिल्क अब 77 रुपये की बजाय 75 रुपये में मिलेगा, जबकि आधा लीटर 40 की बजाय 39 रुपये में मिलेगा. अमूल का बटर 100 ग्राम 62 रुपये की बजाय 58 रुपये में मिलेगा और 500 ग्राम 305 रुपये की बजाय 285 रुपये में मिलेगा. अमूल घी की कीमत 40 रुपये घटकर 610 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. अमूल ब्रैंड के तहत डेयरी प्रॉडक्ट्स की मार्केटिंग करने वाली GCMMF ने घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स समेत 700 से अधिक प्रॉडक्ट्स पैक की खुदरा कीमतें कम कर दी है.
GST दरों में की गई हालिया कटौती के बाद कंपनी ने अपने प्रॉडक्ट्स के दाम घटाए हैं. नई कीमतें 22 सितंबर, सोमवार से प्रभावी होंगी.
कंपनी ने क्या कहा?
गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF) ने एक बयान में 700 से अधिक उत्पाद पैक की कीमत घटाने की घोषणा की, जिससे उसके ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ मिलेगा. GCMMF ने कहा, 'ये संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी उत्पादों, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट आधारित पेय जैसी प्रॉडक्ट सीरीज में किया गया है.'
नीचे हम UHT मिल्क से लेकर, पनीर, बटर, चीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट समेत तमाम प्रॉडक्ट्स की नई रेट लिस्ट दे रहे हैं. इसमें ये भी बताया गया है कि किस प्रॉडक्ट्स के दाम कितने कम हुए हैं.
अमूल दूध की कीमतें हुईं कम
अमूल पनीर की कीमतें
अमूल बटर की कीमतें
अमूल बेकरी प्रॉडक्ट्स कितने सस्ते हुए?
अमूल आइसक्रीम भी हो गया सस्ता
अमूल चॉकलेट्स के दाम
अमूल घी की नई कीमतें
अमूल चीज़ भी हो गया सस्ता
अमूल फ्रोजेन स्नैक्स भी हुए सस्ते
अन्य प्रॉडक्ट्स की नई रेट लिस्ट
