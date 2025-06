पाकिस्तान के जनरल मुनीर को अमेरिका के इनवाइट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने 

पाकिस्‍तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के अमेरिका इनवाइट पर पिछले कुछ समय से घमासान मचा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस अब इस पूरे मसले पर आमने-सामने हैं. अमेरिका ने जैसे ही इस बात को खारिज किया कि उसने पाकिस्‍तान के आर्मी चीफ को आमंत्रित किया, बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना लिए है. बीजेपी के नेताओं की तरफ से अब कांग्रेस के उन नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है, जिन्‍होंने इस पूरे मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था और इसे एक कूटनीतिक असफलता करार दिया था.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उस मीडिया रिपोर्ट का स्‍क्रीन शॉट शेयर किया था जिसमें पाकिस्‍तानी जनरल असीम मुनीर के अमेरिकी इनवाइट पर वहां जाने की खबरें थीं. जयराम रमेश ने इस घटनाक्रम को भारत सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक असफलता करार दिया. साथ ही उन्‍होंने सवाल किया कि आखिर अमेरिका करना क्‍या चाहता है? जैसे ही अमेरिका की तरफ से जनरल मुनीर को इनवाइट किए जाने वाली खबर को गलत बताया गया, उस पर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय तुरंत प्रतिक्रिया दी. मालवीय ने जयराम रमेश की एक्‍स पोस्‍ट का स्‍क्रीन शॉट, जिस पर फेक लिखा था, उसे शेयर किया.

मालवीय ने लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी के लिए निरंतर दुश्मनी से प्रेरित होकर, जयराम रमेश ने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से झूठे दावों को बढ़ावा दिया. उन्‍होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अमेरिकी परेड में आमंत्रित किया गया था. यह दावा पूरी तरह से निराधार था, लेकिन इसने एक बार फिर यह उजागर कर दिया कि कांग्रेस भारत की वैश्विक स्थिति को कमजोर करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है. अमित मालवीय के अनुसार कांग्रेस कब तक भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता के खिलाफ काम करती रहेगी? अब समय आ गया है कि वे तुच्छ राजनीति के बजाय राष्ट्र को चुनें.

Another self-goal by Jairam Ramesh!



Driven by his relentless animosity towards Prime Minister Modi, Jairam Ramesh irresponsibly amplified false claims — alleging that Pakistan's Army Chief, General Asim Munir, was invited to the US parade. The claim was entirely unfounded, but… pic.twitter.com/kCAPRQoRGQ