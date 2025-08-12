PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को कबाड़ से भरा डंपिंग ट्रक कहा, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

Asim Munir statement: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का हालिया बयान सोशल मीडिया पर चर्चा और चुटकुलों का केंद्र बना हुआ है. अमेरिका के टाम्पा, फ्लोरिडा में पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और पाकिस्तान की तुलना गाड़ियों से कर डाली और फिर क्या था, इंटरनेट ने इसे 'सेल्फ-गोल' करार दे दिया. मुनीर ने कहा, भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जो हाइवे पर फर्राटा भर रही है और हम एक बजरी से भरा डंप ट्रक हैं. अगर ट्रक कार से टकराए, तो नुकसान किसका होगा? साथ ही, उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के पास अब तक अनछुए तेल और खनिज संसाधनों का खजाना है.

इंटरनेट ने ली चुटकी (Pakistan Army Chief funny remark)

मुनीर के बयान के बाद X (पूर्व ट्विटर) पर यूज़र्स ने जमकर मज़ाक उड़ाया. एक ने लिखा, सच तो यही है कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान डंप ट्रक, बाकी सब ख्वाब हैं. दूसरे ने तंज कसा, कम से कम उन्हें अपनी असलियत पता है. कुछ ने बयान को और सीधा कर दिया, गैरेज का कचरा ट्रक भी खुद को रेस में मान रहा है. एक यूज़र ने तो AI आर्ट का इस्तेमाल करते हुए 'मर्सिडीज बनाम डंप ट्रक' टक्कर का काल्पनिक नतीजा भी दिखा दिया.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर अजीब तुलना (India Mercedes Pakistan dump truck)

लोगों का कहना है कि यह बयान पाकिस्तान की मजबूती दिखाने के लिए था, लेकिन सुनने वालों ने इसे कमजोरी की खुली स्वीकारोक्ति मान लिया. एक ने कहा, गधे को पेंट कर दो, तो वह ज़ेब्रा नहीं बनता. दूसरे ने लिखा, ऐसा बयान सिर्फ एक पाकिस्तानी ही गर्व से अंतरराष्ट्रीय मंच पर दे सकता है.

अमेरिका यात्रा का हिस्सा (social media reactions)

असीम मुनीर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाकात की. टाम्पा में उन्होंने यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट और एडमिरल ब्रैड कूपर के चार्ज संभालने के समारोह में भी शिरकत की.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा