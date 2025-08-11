"तो हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे": पाक सेना प्रमुख मुनीर ने अमेरिका की जमीन से दी परमाणु धमकी

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खुलेआम अमेरिकी धरती से 'परमाणु युद्ध' की चेतावनी दी है. अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के टाम्पा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पाकिस्तान की सरकार को कठपुतली जैसे चलाने वाले मुनीर ने धमकी दी कि अगर उनके देश को भविष्य में भारत के साथ युद्ध में अस्तित्व के खतरे का सामना करना पड़ा तो वह "आधी दुनिया" को अपने साथ ले डूबेंगे.

द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "हम एक परमाणु राष्ट्र हैं. अगर हमें लगता है कि हम खत्म हो रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डूबेंगे."

यह पहली बार है जब अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ खुले रूप में परमाणु धमकी दी गई है. कथित तौर पर यह बयान बिजनेसमैन अदनान असद द्वारा मुनीर के लिए आयोजित डिनर के दौरान दिया गया था. अदनान असद टाम्पा के मानद वाणिज्यदूत (honorary consul) के रूप में काम करते हैं.

पाकिस्तान में नए नवेले फील्ड मार्शल बने मुनीर ने भारत द्वारा सिंधु नदी पर बनाए गए किसी भी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी. उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है. मुनीर ने दावा किया कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने के नई दिल्ली के फैसले से 250 मिलियन लोगों को भुखमरी का खतरा हो सकता है.

मुनीर ने कथित तौर पर कहा, "हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए, और जब वह ऐसा करेगा, तो फिर 10 मिसाइल से फारिघ (छोड़ना) कर देंगे. सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है. हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल-हम्दुलिल्लाह."

पाकिस्तानी सेना प्रमुख दो महीने में अपनी दूसरी अमेरिका यात्रा पर हैं. अपनी पिछली यात्रा पर, उन्हें 18 जून को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस लंच के लिए आमंत्रित किया गया था. यात्रा के दौरान, उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम की सिफारिश की थी.

