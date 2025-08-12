मुनीर की 'न्यूक्लियर नौटंकी' पर चुन-चुन मारी जा रही तंज भरी मिसाइलें, जानें किसने कैसे मजे लिए

पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हमले के गीदड़भभकी देकर बुरे फंस गए हैं. मुनीर ने सोचा होगा कि उनकी धमकी से भारत डर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा. मुनीर शायद भूल गए कि यह 2025 है, 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्म नही, जहां गीदड़भभकी से हीरो डर जाता था. मुनीर की न्यूक्लियर नौटंकी पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी ने 'वर्दी वाला ओसामा' कहकर आईना दिखाया था, अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें 'सड़कछाप आदमी' बता दिया है. मिथुन चक्रवर्ती ने तो अपने अलग अंदाज में मुनीर के मजे लिए.

आधी दुनिया को ले डूबेंगे... मुनीर की गीदड़भभकी

दो महीने में दूसरी बार अमेरिका गए आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी प्रवासियों के एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर भारत के साथ भविष्य की जंग में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वह पूरे इलाके को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे. उन्होंने कहा कि हम एक परमाणु ताकत है, अगर हमें लगा कि हम खत्म हो रहे हैं तो हम आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे. मुनीर के इस बयान के बाद उनके ऊपर चुन-चुनकर तंज भरे तीखे मिसाइलें हमले हो रहे हैं.

ओवैसी ने 'सड़कछाप आदमी' कहकर गरियाया

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे हैं. ये धमकियां निंदनीय हैं. दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ये धमकियां अमेरिका की धरती से दी गई हैं, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है. ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और उनके डीप स्टेट से लगातार खतरे को देखते हुए हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए.

हमारी खोपड़ी सनक गई तो... मिथुन ने दिया जवाब

दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत विरोधी बयानों पर कहा कि हम पाकिस्तानी जनता के खिलाफ नहीं हैं. वहां की जनता युद्ध नहीं चाहती. लेकिन अगर वहां के नेता ऐसे ही बयानबाजी करते रहे और हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइलें चलेंगी. मिथुन ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम ऐसा बांध बनाएंगे, जिसमें 140 करोड़ हिंदुस्तानी पेशाब करेंगे और बांध खोलते ही पाकिस्तान में सूनामी आ जाएगी, गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

वर्दी वाला ओसामा... रुबिन ने ऐसे हड़काया

इससे पहले, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने असीम मुनीर को वर्दी में ओसामा बिन लादेन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सोच और रणनीति में बदलाव की उम्मीद करना बेकार है. जब कोई देश आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमकाता है तो संकेत साफ है कि उसने एक वैध राज्य होने का अधिकार खो दिया है. रुबिन ने यहां तक कहा कि अमेरिका को अब पाकिस्तान को लेकर अपनी नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए. भविष्य में अमेरिकी प्रशासन को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा अपने हाथ में लेने पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अमेरिका की धरती से धमकी देकर वह एक दुष्ट देश की तरह बर्ताव कर रहे हैं. उन्हें तो 30 मिनट के अंदर अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए था.

रिटायर्ड मेजर जनरल बोले, सठिया गया है मुनीर

भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने एक इंटरव्यू में कहा कि आसिम मुनीर सठिया गया है, पगला गया है. ऑपरेशन सिंदूर में उस पर जो मार पड़ी है, उसे छिपाने के लिए नाटक कर रहा है. मुनीर की परमाणु धमकी पर उन्होंने कहा कि हमारे पास 180 से ज्यादा परमाणु बम है, और सारे 10 किलोटन से ज्यादा के हैं. 50 किलोटन और उससे ज्यादा के एटम बम भी हैं. मुल्ला मुनीर एक चीज गांठ बांध ले कि अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान नहीं बचेगा. अगले 700 साल वहां पर अनाज उगाने लायक भी स्थिति नहीं होगी.

खतरनाक-भड़काऊ... कांग्रेस ने की निंदा

कांग्रेस पार्टी ने नेता जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा कि 16 अप्रैल 2025 को जनरल आसिम मुनीर ने भड़काऊ, उकसावे भरे और साम्प्रदायिक जहर घोलने वाले बयान दिए. इन्हीं बयानों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूरतम आतंकी हमलों को ऑक्सीजन प्रदान की. 18 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में अप्रत्याशित लंच मीटिंग के लिए न्योता दिया. 8 अगस्त को मुनीर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में भाग लेने फ्लोरिडा गए. 10 अगस्त को अमेरिकी प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष पर सबसे खतरनाक, भड़काऊ और पूरी तरह अस्वीकार्य बयान दिए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन बयानों की कड़ी से कड़ी निंदा करती है. यह बेहद अजीब है कि अमेरिकी प्रतिष्ठान ऐसे व्यक्ति को इतना विशेष सम्मान दे रहा है.

धमकी देना पाक की आदतः विदेश मंत्रालय

इससे पहले, भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी मुनीर के बयान पर प्रतिक्रिया में कहा था कि परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तान की आदत में शामिल है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय खुद समझ सकता है कि ऐसे बयान कितने गैर-जिम्मेदाराना हैं. भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा. हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाते रहेंगे. ये बयान इस शक को बढ़ाते हैं कि जिस देश की सेना का आतंकवादियों से गठजोड़ है, वहां परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भरोसा नहीं किया जा सकता. मंत्रालय ने आगे कहा कि यह भी अफसोस की बात है कि ये बयान किसी तीसरे दोस्ताना देश की जमीन से दिए गए.