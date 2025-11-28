विज्ञापन
2027 के पहले संविधान वाला शिगूफा? SIR के बाद खेत-जमीन-आरक्षण भी छीनने की कही बात, अखिलेश की नई रणनीति

अखिलेश यादव ने एक एक्‍स पोस्‍ट में एसआईआर को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है. जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत-जमीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काटा जाएगा फिर बात खातों और मध्यवर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी.

  • देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है.
  • समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR मुद्दे को उठाया और इसे लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी बताया है.
  • उन्‍होंने कहा कि आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत-जमीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काटा जाएगा.
नई दिल्‍ली :

देश के 12 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Review) की प्रकिया जारी है. हालांकि विपक्षी दल इसे लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग के साथ ही भाजपा पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक वीडियो साझा करते हुए एक बार इस मुद्दे को उठाया और इसे लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी बताया है. साथ ही उन्‍होंने जनता से जागरूक होने की अपील करते हुए कहा कि आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत-जमीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काटा जाएगा. 

अखिलेश यादव ने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है. जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत-जमीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काटा जाएगा फिर बात खातों और मध्यवर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी. ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी. ये समय जागने का है और एक-एक वोट बचाने का है."

ये भी पढ़ें  : संसद की सुरक्षा को लेकर CISF ने लिया बड़ा फैसला, पोस्टिंग नीति में बदलाव के साथ अब चार साल का होगा कार्यकाल

विपक्षी पार्टियों के साथ NDA के सहयोगियों से भी अपील 

उन्‍होंने विपक्षी दलों के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों से भी अपील की है. अखिलेश यादव ने कहा, "हमारी सभी विपक्षी दलों और यहां तक कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से ये अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महा-षड्यंत्र का पर्दाफाश करें. जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्‍मा करेगी. इसीलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर SIR की घपलेबाजी को रोकें. भाजपा, भाजपा के संगी-साथी और भाजपा सरकार की तिकड़ी व चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं."

उन्‍होंने कहा कि सब मिलकर भाजपाइयों और उनके अपरिवारवादी संगी-साथियों की सरेआम लूट से देश को बचाएं और वोट के रूप में अपनी पहचान को भी, नहीं तो कल को ये देशवासियों को ही पराया साबित कर देंगे. 

ये भी पढ़ें : पांच साल बाद राज्यसभा में फिर गूंजेगी जम्मू-कश्मीर की आवाज, तीन सांसद 1 दिसंबर को लेंगे शपथ

बीएलओ के साथ अमानवीय व्‍यवहार का लगाया आरोप

इससे पहले, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बीएलओ को एसआईआर का अव्यावहारिक लक्ष्य देकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया था. उन्‍होंने कहा कि भाजपा यह सब काम अपने 'चुनावी महाघोटाले' के लिए कर रही है.

उन्‍होंने कहा कि बीएलओ भाईयों और बहनों पर एसआईआर का अव्यावहारिक लक्ष्य देकर जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वह बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है. उन्‍होंने कहा कि भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें. असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है. 
 

