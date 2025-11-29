ए320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट, जानिए भारत पर असर

भारत में विमानन कंपनियों द्वारा संचालित एयरबस ए320 सीरीज के लगभग 200-250 विमानों में सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की तेज किरणों (सोलर रेडिएशन) के कारण उड़ान नियंत्रण से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा प्रभावित हो सकता है. अब इतने विमानों के सॉप्वेटयर अपडेट का सीधा मतलब है कि इसका असर फ्लाइट्स पर पड़ेगा.

एयरबस ने दी है जानकारी

एयरबस ने शुक्रवार को कहा कि ‘सोलर रेडिएशन' के कारण एक320 सीरीज के कई विमानों में उड़ान नियंत्रण से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा के खराब होने की आशंका है. कंपनी ने यह भी बताया कि इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर बदलाव किए जाएंगे, जिससे उड़ानों के संचालन में कुछ व्यवधान आ सकते हैं.

पीटीआई-भाषा का दावा

सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा'को बताया कि भारतीय विमानन कंपनियों के पास मौजूद ए320 सीरीज के लगभग 200 से 250 विमानों में यह समस्या दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ेगा. सूत्रों ने बताया कि सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण भारत में अस्थायी तौर पर परिचालन संबंधी व्यवधान आ सकता है क्योंकि ए320 सीरीज के लगभग 200-250 विमानों को थोड़े समय के लिए उपयोग में नहीं लेने की जरूरत है.

भारत ए320 सीरीज के छोटी संरचना वाले विमानों का एक बड़ा बाजार है. इंडिगो, एयर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस जैसी विमानन कंपनियां इन विमानों का इस्तेमाल करती हैं. देश में ऐसी लगभग 560 विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं. हालांकि, अभी तक इस पर सरकार का कोई बयान नहीं आया है.