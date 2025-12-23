विज्ञापन
Dense Fog Alert India: उत्तर भारत में घने कोहरे से 105 ट्रेनें लेट और Flight Disruptions की स्थिति बन गई है. IMD Weather Advisory के मुताबिक कई राज्यों में विजिबिलिटी बेहद कम है. Train Delay Updates, Flight Delay Helpline Numbers और Railway तथा Airline Advisory यहां देखें...

कोहरे का कहर! 105 ट्रेनें लेट, सुपरफास्ट रेलगाड़ियां भी रेंग रहीं; एयरलाइनों ने जारी की हेल्पलाइन

Dense Fog Alert India: उत्तर भारत में कोहरे का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को हालात इतने बिगड़े कि रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. देश के कई राज्यों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं कोहरे का असर और क्या कदम उठाए गए हैं...

कौन-कौन से राज्यों में अलर्ट जारी?

भारत मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और असम समेत आठ से ज्यादा राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है. आज सुबह दिल्ली के पालम और सफदरजंग में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रिकॉर्ड की गई.

रेल सेवाओं पर कोहरे का असर

कोहरे के कारण ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी है. आज करीब 105 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और कई को रीशेड्यूल किया गया है.

डाइवर्ट की गई ट्रेनें...

  • 16318 हिंसागर एक्सप्रेस 
  • 11078 झेलम एक्सप्रेस 
  • 22941 एमसीटीएम उधमपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 
  • 12485  श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

स्टेशन के अनुसार ट्रेनों की स्थिति 

  • बठिंडा जंक्शन : 1
  • चिपियाना बुज़ुर्ग स्टेशन : 32
  • डोभ भली: 3
  • गाजियाबाद: 16
  • जाखल : 1
  • मेरठ सिटी : 2
  • पलवल : 31
  • रेवाड़ी : 12
  • सहारनपुर: 1
  • टपरी जंक्शन : 1
  • अंबाला कैंट जंक्शन : 5


देरी से चल रही ट्रेन 

  • 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस 6 घंटे 16 मिनट लेट 
  • 12427 रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस 8 घंटे 6 मिनट लेट 
  • 12309 नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 5 घंटे 26 मिनट लेट 
  • 22437 आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस 6 घंटे 47 मिनट लेट 
  • 15658 ब्राह्मपुत्र मेल 1 घंटे 27 मिनट लेट 
  • 14117 कालिंदी एक्सप्रेस 12 घंटे 4 मिनट लेट 
  • 12225 कैफियत एक्सप्रेस 7 घंटे 2 मिनट लेट 
  • 12367 विक्रम शीला एक्सप्रेस 5 घंटे 43 मिनट लेट 
  • 12397 महाबोधि एक्सप्रेस 5 घंटा 48 मिनट लेट 
  • 12801 पुरसोत्तम एक्सप्रेस करीब आधा घंटा लेट 
  • 12435 आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस 5 घंटा 30 मिनट लेट 
  • 15743 फरक्का एक्सप्रेस 4 घंटे 34 मिनट लेट 
  • 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस 1 घंटे 8 मिनट लेट

हवाई सेवाओं पर असर और हेल्पलाइन नंबर

घने कोहरे के कारण उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी कम हो गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ानों की जानकारी एयरलाइंस के आधिकारिक चैनलों से लें और चेक-इन के लिए अतिरिक्त समय रखें.

एयरलाइंस हेल्पलाइन नंबर...

  • इंडिगो: 01244 973838
  • एयर इंडिया: 011 6932 9333
  • स्पाइसजेट: +91 124 4983410 / +91 124 7101600
  • एयर इंडिया एक्सप्रेस: +91 124 443 5600
  • अकासा एयर: 9606112131
  • अलायंस एयर: 044-35113511

ठंड और कोहरे का आगे का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 27 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा. बिहार, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी कोहरे और ठंड की स्थिति बनी रहेगी. कई इलाकों में शीत दिवस से लेकर भीषण शीत दिवस की स्थिति दर्ज की गई है.

