विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली की रामलीला में एक्ट्रेस पूनम पांडेय बनेंगी मंदोदरी,  हिंदू संगठन हुए नाराज

पूनम पांडेय पुरानी दिल्ली की प्रतिष्ठित लवकुश रामलीला में मंदोदरी का रोल मिला है, जबकि आर्य बब्बर रावण का रोल करेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली की रामलीला में एक्ट्रेस पूनम पांडेय बनेंगी मंदोदरी,  हिंदू संगठन हुए नाराज
  • पूनम पांडेय को पुरानी दिल्ली की लवकुश रामलीला में मंदोदरी की भूमिका निभाने का अवसर मिला है.
  • विश्व हिंदू परिषद ने पूनम पांडेय की रामलीला में भूमिका करने पर आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार का अनुरोध किया है.
  • विहिप के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने लवकुश रामलीला समिति को औपचारिक पत्र भेजकर चिंता व्यक्त की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली की रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडेय की इंट्री से हिन्दू संगठन नाराज हैं. पूनम पांडेय ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा किया है कि राम लीला हमारी धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का उत्सव है. इसमें सम्मिलित होकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूं. उन्होंने लवकुश रामलीला समिति की ओर से इस पावन अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूं. 

मंदोदरी की भूमिका करेंगी पूनम पांडेय 

पूनम पांडेय पुरानी दिल्ली की प्रतिष्ठित लवकुश रामलीला में मंदोदरी का रोल मिला है, जबकि आर्य बब्बर रावण का रोल करेंगे. रावण की पत्नी मंदोदरी थी जो रावण को अच्छी सलाह देती थी. रावण और मंदोदरी के बेटे मेघनाथ थे.

रामलीला में पूनम पांडेय के किरदार पर विश्व हिंदू परिषद नाराज 

विहिप ने पूनम पांडेय की रामलीला में भूमिका करने पर आपत्ति दर्ज करते कहा कि इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद (विहिप), दिल्ली के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने प्रतिष्ठित लव कुश रामलीला में 'मंदोदरी' की भूमिका के लिए अभिनेत्री पूनम पांडे के चयन पर गहरी चिंता व्यक्त की है. इस संबंध में सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने लव कुश रामलीला समिति को एक औपचारिक पत्र भेजकर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. 

पत्र में इस बात पर जोर दिया कि रामलीला केवल एक नाट्य-प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कारों का एक जीवंत हिस्सा है. संगठन ने यूनेस्को द्वारा रामलीला को दिए गए सांस्कृतिक महत्व का भी उल्लेख किया, जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पारंपरिक प्रदर्शन के रूप में पहचानता है. हालांकि, रामलीला कमेटी की ओर से अब तक विहिप की आपत्ति पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

पूनम पांडेय कौन हैं? 

अपने बोल्डनेस के लिए सुर्खियों में रहने वाली पूनम पांडेय ने 2013 में नशा फिल्म से अपने कैरियर की शुरु की थी. इससे पहले वो किंगफ़िशर में मॉडल भी रह चुकी है..पहली बार विवादों में तब आई जब अपनी एक अर्द्धनग्न फोटो ट्विटर पर डाल दी थी...समय समय पर अपनी बोलेडनेस की वजह से वो विवादों में रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Ramleela, Actress Poonam Pandey, Luvkush Ramleela Committee, Poonam Pandey In Delhi Ramleela
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com