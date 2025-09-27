दिल्ली की रामलीला में शाहरुख खान ने निभाया था ये किरदार, कहा था- सिया पति राम चंद्र की जय...

नवरात्रि के नौ दिनों को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है. वहीं देश के कई हिस्सों में रामलीला दिखाई जाती है. वहीं भारत की राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में रामलीला देखने को मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के रहने वाले शाहरुख खान भी रामलीला में हिस्सा ले चुके हैं. यहां तक की उन्होंने उसमें एक ऐसा किरदार निभाया, जिसमें किंग खान ने कहा- सिया पति राम चंद्र की जय. पवन पुत्र हनुमान की जय. इतना ही नहीं उन्हें तो इसके लिए एक रुपए का ईनाम भी मिला है, जिसका जिक्र शाहरुख खान ने प्रीति जिंटा के साथ एक शो में किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रीति जिंटा कहती हैं, रामलीला में बंदर का रोल किया आपने? इस पर शाहरुख खान कहते हैं, हां रामलीला में मेरी शुरूआत हुई थी छाबड़ा साहब की रामलीला थी दिल्ली के अंदर और मैं वानर सेना का हिस्सा था. और मुझे मेरी लाइन्स याद है, सिया पति राम चंद्र की जय. पवन पुत्र हनुमान की जय. तो जय पार्ट मैं बोलता था. तब से लेकर आजतक. 20 साल से ज्यादा हो गया. उस वक्त मैं बहुत यंग था जब मैंने रामलीला में एक्टिंग की.

उस वक्त मैं शायरी भी करता था. क्योंकि हम उर्दू बोलते थे. तो हमारी जो ब्रेक होती थी सीन के बीच में तो मैं जाकर स्टेज के बीच में शेर बोला करता था. तो लोग आवाज करते थे. अरोड़ा साहब की तरफ से शाहरुख खान को एक रुपए. मुझे उसके पैसे मिलते थे. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर एक यूजर ने लिखा, मेहनत तेरी, रहमत मेरी, भगवान ने बोला होगा. दूसरे यूजर ने लिखा, हनुमान जी ने आपको सीरियस ले लिया. तीसरे यूजर ने लिखा, जिसने शुरुआत ही श्रीराम जी से की हो उसको सब कुछ मिलेगा ही.

गौरतलब है कि हाल ही में शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए किंग खान दिल्ली पहुंचे थे. खास बाद यह है कि यह उनके लंबे करियर में पहला नेशनल अवॉर्ड था.