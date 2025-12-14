लगातार 8 फिल्मों ने कमाए 200 करोड़, कमाई का दूसरा नाम बन चुका ये एक्टर 51 की उम्र में छोड़ रहा फिल्म इंडस्ट्री

भारतीय सिनेमा में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस कमाई के झंडे गाड़े हैं. फिर चाहे बात बॉलीवुड की हो साउथ सिनेमा की. इन इंडस्ट्रीज में सितारों ने बड़ा स्टेटस हासिल किया और भारीभरकम कमाई भी की आज हम आपको ऐसे ही एक एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं इन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो किसी दूसरे एक्टर के पास नहीं है. उन्होंने बैक-टू-बैक आठ फिल्में दीं. इनमें से हर एक ने इंटरनेशनल लेवल पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. लेकिन अब यह पॉपुलर हीरो जल्द ही फिल्मी दुनिया को गुडबाय कहने वाला है, क्योंकि वह पूरी तरह से राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहा है.

कौन हैं ये मेगास्टार?

हम बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की. चेन्नई में 22 जून 1974 को जन्मे विजय ने तीन दशकों से ज्यादा लंबे करियर में ढेरों हिट फिल्में दीं और बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचाया. हिंदी सिनेमा से दूर रहते हुए भी उन्होंने साउथ में जबरदस्त फैन बेस बनाया. अब उनकी पहचान सिर्फ एक्टर की नहीं, बल्कि एक राजनेता की भी हो चुकी है.

विजय ने फरवरी 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) लॉन्च की थी और साथ ही ऐलान किया था कि वह फिल्मों से संन्यास ले लेंगे. उनकी आखिरी फिल्म जन नायगन (थलपति 69) 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. इसके बाद वह पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो जाएंगे. फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके चहेते स्टार की बड़े पर्दे पर आखिरी फिल्म होगी.

विजय की लगातार आठ 200 करोड़ वाली फिल्में

विजय का यह सिलसिला 2017 से शुरू हुआ और 2024 तक चला. यहां उनकी उन आठ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट है, जिन्होंने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया:

1. मेर्सल (2017) - करीब 260 करोड़

2. सरकार (2018) - करीब 252-265 करोड़

3. बिगिल (2019) - करीब 295-305 करोड़

4. मास्टर (2021) - करीब 223-300 करोड़

5. बीस्ट (2022) - करीब 216-300 करोड़

6. वरिसु (2023) - करीब 297-310 करोड़

7. लियो (2023) - करीब 610-623 करोड़ (उनकी सबसे बड़ी हिट)

8. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (GOAT, 2024) - 400 करोड़ से ऊपर की कमाई

यह रिकॉर्ड दक्षिण भारतीय सिनेमा में अनोखा है, क्योंकि विजय ने बिना हिंदी बेल्ट के बड़े सपोर्ट के यह अचीवमेंट हासिल की. उनकी फिल्में तमिलनाडु, केरल, विदेशी मार्केट और दूसरे साउथ स्टेट्स में जबरदस्त कमाई करती रही हैं.

51 साल की उम्र में विजय अब नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. राजनीति में उनकी एंट्री से तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद है. फैंस हालांकि दुखी हैं, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म को यादगार बनाने के लिए एक्साइटेड भी हैं.