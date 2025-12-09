फिर मैदान में विजय... करूर भगदड़ के बाद आज करेंगे पहली रैली, जानें- सुरक्षा के कैसे इंतजाम

- थलापति विजय आज पुडुचेरी में बड़ी जनसभा आयोजित करेंगे. यह करूर हादसे के बाद उनकी पहली बड़ी रैली है.
- सभा में अधिकतम 5 हजार लोग शामिल हो सकेंगे और प्रवेश केवल TVK द्वारा जारी QR कोड से होगा.
- पुडुचेरी पुलिस ने संकरी सड़कों के कारण रोड शो की अनुमति नहीं दी, लेकिन सभा को कड़ी शर्तों के साथ मंजूरी दी.
अभिनेता से नेता बने थलापति विजय आज पुडुचेरी में जनसभा करेंगे. सितंबर में करूर भगदड़ के बाद यह विजय की पहली बड़ी जनसभा है. उनकी पार्टी तमिलागा वेट्ट्री कझागम (TVK) ने साफ किया है कि यह कोई रोड शो नहीं, सिर्फ एक सभा होगी और विजय अपनी कैंपेन बस की छत से ही लोगों को संबोधित करेंगे. पार्टी के एक सदस्य ने बताया, 'विजय बस की छत से ही बोलेंगे. बस चेन्नई से रवाना हो चुकी है.'
पुडुचेरी पुलिस ने पहले संकरी सड़कों का हवाला देकर रोड शो की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब सभा को कई सख्त शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई है.
- सिर्फ 5,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
- एंट्री सिर्फ TVK द्वारा जारी QR कोड वाले इनवाइट से होगी.
- तमिलनाडु से आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा.
- 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.
- 500-500 लोगों की क्षमता वाले अलग-अलग एनक्लोजर बनाए गए हैं.
- जगह-जगह नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं.
पुलिस ने साफ कहा है कि पीने का पानी, शौचालय, एम्बुलेंस जैसी सभी सुविधाएं TVK को खुद मुहैया करानी होंगी. पार्टी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांगजन सुरक्षा के कारण सभा में न आएं.
TVK की कार्यकर्ताओं से अपील
कार्यकर्ताओं को इमारतों, पेड़ों, ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ने या विजय की गाड़ी के पीछे-पीछे चलने से भी मना किया गया है. करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद यह विजय का पहला बड़ा आउटडोर कार्यक्रम है. उस हादसे की CBI जांच अभी भी जारी है.
क्या है विजय की प्लानिंग?
बता दें कि सभा सुबह 11 बजे शुरू होगी और दोपहर 12:30 बजे तक खत्म होनी है. इसके बाद विजय इस महीने के अंत में तमिलनाडु में एरोड से अपना राज्यव्यापी दौरा फिर शुरू करेंगे.
