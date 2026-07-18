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अभिषेक बनर्जी बोले-बागी दीदी को जॉइन करें, मैं एक घंटे में रिजाइन कर दूंगा

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर वे नेता, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, वापस टीएमसी में शामिल हो जाएं, तो वह एक घंटे के भीतर अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं.

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अभिषेक बनर्जी बोले-बागी दीदी को जॉइन करें, मैं एक घंटे में रिजाइन कर दूंगा

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा ने कहा कि अगर वे लोग, जो मेरे विरोध में टीएमसी छोड़कर गए थे, वापस पार्टी में आ जाएं तो मैं एक घंटे के भीतर अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा. बागी विधायकों और सांसदों का नाम लिए बिना अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कुछ नेताओं ने टीएमसी छोड़ने का फैसला उस समय किया था, जब पार्टी सत्ता में नहीं थी और उन पर विभिन्न तरह के दबाव बनाए जा रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेताओं को प्रशासन और जांच एजेंसियों द्वारा उकसाया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया था.

अभिषेक ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहकर संघर्ष किया और जनता का भरोसा बनाए रखा.

बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी छोड़ने वाले कुछ नेताओं ने भाजपा के साथ समझौता किया था. उन्होंने कहा कि इन नेताओं को पार्टी छोड़ने, अलग गुट बनाने या भाजपा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया. अभिषेक ने दावा किया कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से राहत का भरोसा दिया गया और बदले में उनसे उनके खिलाफ बयानबाजी करने और उनकी छवि खराब करने को कहा गया.

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