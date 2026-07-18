BPSC 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा टली, नई तारीख का जल्द होगा एलान

72nd Combined Preliminary Exam postponed: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा 26 जुलाई को होने वाली 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा टाल दी गई है. आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि आगामी 26 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली यह परीक्षा अपरिहार्य कारणों (unavoidable reasons) से स्थगित कर दी गई है.
महत्वपूर्ण सूचना— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) July 18, 2026
एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, जो 26 जुलाई, 2026 को आयोजित होनी थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।
परीक्षा की नई तिथि की सूचना आयोग द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी।#BPSC #BPSCExam #BPSCNotice #BPSCUpdates #ExamUpdate #BPSC72nd… pic.twitter.com/aEPRJrI9Eu
साथ ही आयोग ने ये भी कहा है कि परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी. उम्मीदवारों से BPSC की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है.आधिकारिक सूचना और भविष्य के अपडेट देखने के लिए अभ्यर्थी सीधे इस लिंक पर जा सकते हैं -https://www.bpsc.bih.nic.in
यह भी पढ़ें- BPSC 72nd Combined Examination 2026 : लाइव सीसीटीवी और स्मार्ट लॉकर से होगी निगरानी, जानें OMR शीट का नया 'Option E'
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं