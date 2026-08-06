दिल्ली के मानसून में TMC सांसद बाबुल सुप्रियो को याद आए किशोर दा, BJP सांसद जगदंबिका पाल को सुनाया ये गाना

संसद सत्र के दौरान आमतौर पर टीएमसी और बीजेपी के बीच तीखी बहस ही देखने को मिलती है. संसद परिसर के अंदर जब भी दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने आते हैं, तो राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली के सुहाने मौसम ने नेताओं का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. दरअसल, दिल्ली की बारिश के बीच संसद भवन के बाहर टीएमसी सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को किशोर कुमार का गाना सुनाया. उनका ये वीडियो इंटरनेट खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखें कि आखिर कौन सा गाना गाकर सांसद जी ने माहौल जमा दिया.

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संसद का गलियारा में गूंजा किशोर दा का गाना (Monsoon showers and Kishore Da's song)

राजधानी में हुई तेज बारिश ने जब संसद के बाहर के माहौल को खुशनुमा बनाया, तो गायक से नेता बने बाबुल सुप्रियो खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने मौसम का आनंद उठाते हुए लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के गाने गाना शुरू कर दिए. उनके सामने बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल मौजूद थे, जो बड़े ध्यान से इस सुरीले अंदाज का मजा ले रहे थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो (Parliament Rains Song Video)

अक्सर नेताओं को एक-दूसरे पर तीखे शब्दों से हमलावर होते देखा जाता है, लेकिन इस पल ने पूराा माहौल ही बदल दिया. वीडियो में बाबुल सुप्रियो अपनी सुरीली आवाज में गाना गाते और जगदंबिका पाल मंद मंद मुस्काते नजर आए. दोनों नेताओं की ये जुगलबंदी मीडिया कैमरों में कैद हो गई और देखते ही देखते वायरल भी हो गई. वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद जहां कुछ लोग बाबुल सुप्रियो की सुरीली आवाज की तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग इस पल को बेहद खूबसूरत बता रहे हैं.

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