प्रयागराज में युवक का फर्जीवाड़ा, चार दिन में की दो शादियां,अब पहुंचा जेल

प्रयागराज के गंगानगर जोन के सराय इनायत थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा चार दिन में दो शादियां करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवक की इस करतूत का जब खुलासा हुआ तो दोनों पत्नियों ने आरोपी युवक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करा दी. अब आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जेल भेज दिया गया है. आरोपी युवक डिलीवरी बॉय का काम करता है.

क्या है पूरा मामला?

मामले के अनुसार गंगानगर जोन के सराय इनायत थाने में 16 नवंबर को खुशबू नाम की महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति राम कृष्ण दुबे उर्फ राहुल दुबे ने जालसाजी और धोखाधड़ी करते हुए अपने पूरे परिवार की मिली भगत से अपनी शादी को छिपाते हुए दूसरी शादी कर ली है. खुशबू ने आरोप लगाया कि पहले राहुल ने उससे 19 अक्टूबर 2023 को कोर्ट मैरिज की और फिर 30 नवंबर 2024 को घर वालों की मौजूदगी में एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी.

राहुल पर लगाए आरोप

इस दौरान खुशबू के माता पिता ने राहुल के घरवालों की मांग पर दहेज के रूप में राहुल को दो लाख रुपए नगद, एक सोने की चेन, अंगूठी और कई घरेलू सामान दिया था. शादी के बाद राहुल अपनी पत्नी खुशबू के साथ शहर में रहने आ गया था. पहली पत्नी को शहर में रखकर आरोपी पति राहुल ने गांव जाकर दूसरी शादी कर ली.

एफआईआर के मुताबिक दूसरी महिला शिवांगी ने आरोप लगाया कि राहुल दुबे ने चार दिसंबर 2024 को हिंदू रीति रिवाज से अपनी पहली शादी को छिपाते हुए उससे शादी कर ली थी. उससे भी दहेज लिया गया. राहुल के घरवालों ने दहेज कम मिलने का कारण शिवांगी से और रूपए लाने की मांग रखी.

शिवांगी ने आरोप लगाया कि उसके सास गीता देवी, ससुर राजेश दुबे, देवर नितेश और सूरज और पति ने और दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट तक की और उसे घर से भगा दिया. हालांकि शिवांगी के घरवालों ने सुलह के लिए पंचायत भी करवाई लेकिन पति राहुल के घरवालों ने कहा कि उनके लड़के राहुल ने पहले ही खुशबू नाम की लड़की से शादी कर ली है. ये सुनकर शिवांगी के पैरों तले जमीन खिसक गई. ये भी पता चला कि राहुल की खुशबू से एक बिटिया भी 25 अक्टूबर 2025 को पैदा हुई है. और आरोपी पति राहुल ने खुशबू को भी छोड़ दिया है. दोनों पत्नियों को राम कृष्ण दुबे उर्फ राहुल की इस धोखेबाजी का एहसास तब हुआ जब राहुल की पहली पत्नी की बात दूसरी पत्नी से हुई.

मारपीट का लगा आरोप

दोनों पत्नियों का आरोप है कि राहुल दोनों पत्नियों के साथ मारपीट करता था और 24 दिन की मासूम की भी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई. पहली पत्नी को शहर में जबकि दूसरी पत्नी को गांव में रखता था. पकड़ा न जाए इसलिए पहली पत्नी को कुछ महीने गोरखपुर में भी रखा. दोनों पत्नियों ने आरोपी पति राहुल, उसके माता, पिता और दो देवरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में सरायइनायत थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. वहीं दोनों पत्नियों का कहना है कि उनको न्याय मिलना चाहिए. इस घटना के बाद दोनों पत्नियां एक साथ सराय इनायत थाने पहुंची और पुलिस को अपने पति की करतूत बताई और उसके खिलाफ तहरीर दी.

दोनों ने राहुल पर आरोप लगाया कि राम कृष्ण दुबे उर्फ राहुल दुबे और उसके परिवार वाले एक संगठित गिरोह बनाकर लुटेरा दूल्हा बनकर उनकी जैसी भोली भाली लड़कियों से धोखा कर दहेज के रूप में धन लूटने और उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम करते है. इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति राहुल और उसके घरवालों के खिलाफ सराय इनायत थाने में बीएनएस की धारा 82(1), 85, 115(2) और दहेज प्रतिबंध अधिनियम की धारा 3 और 4 में मुकदमा दर्ज किया. मुकदमा दर्ज करने के बाद मंगलवार को आरोपी पति राहुल दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि राहुल के इस फर्जीवाड़े से एक - दो नहीं बल्कि तीन जिदंगियों को भी बर्बाद कर दिया है.