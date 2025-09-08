रांची के गर्ल्स हॉस्टल से चल रहा था सेक्स रैकेट, 10 युवतियों सहित 11 को हिरासत में

रांची से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चल रहा था. ये मामला शहर के लालपुर स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल का है. पुलिस ने इस मामले में 10 युवतियों सहित 11 को हिरासत में लिया गया है. पुलिस पूछताछ में रैकेट के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि हॉस्टल परिसर से संगठित तरीके से देह व्यापार चलाया जा रहा है. जानकारी के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और जांच में लग गई. पुलिस को पता चला कि यहां से युवतियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा जाता था.

सूचना के आधार पर तत्काल टीम गठित की गई और छापेमारी की गई. मौके से पकड़े गए युवक-युवतियों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि लंबे समय से हॉस्टल का इस्तेमाल सेक्स रैकेट के ठिकाने के रूप में हो रहा था. गिरोह लड़कियों को यहां रखकर बाहर भेजता था और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी. छापेमारी अभियान में सिटी डीएसपी वेंकटेश रमन, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय, लालपुर थाना प्रभारी रूपेश कुमार समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.

रैकेट से कई बाहरी लोग भी जुड़े हो सकते हैं

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला गंभीर है और इसमें हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने संदेह जताया कि इस रैकेट से कई बाहरी लोग भी जुड़े हो सकते हैं. जांच का दायरा बढ़ाते हुए संभावित सरगनाओं और सहयोगियों को चिह्नित किया जा रहा है.

इसके पहले 19 अगस्त को झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा था. यहां हाईवे के किनारे छह होटलों पर छापेमारी कर 26 युवक-युवतियों को संदिग्ध स्थिति में हिरासत में लिया गया था. बाद में इनमें से 17 लोगों को जेल भेजा गया था। इनमें होटलों के संचालक और मैनेजर भी शामिल थे.