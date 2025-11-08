बार के नाम पर वेश्यावृत्ति का खेल... बंगाल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 1 करोड़ नकद बरामद

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में चल रहे एक संगठित मानव तस्करी और सेक्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की कोलकाता ज़ोनल टीम ने 7 नवंबर को बिधाननगर, कोलकाता और सिलीगुड़ी समेत कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान 1 करोड़ से ज्यादा नकद, दो लग्जरी गाड़ियां, कई डिजिटल डिवाइस और बैंक खातों की जानकारी मिली है.

डांस बार की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट

जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह बार-कम-रेस्टोरेंट और डांस बारों के जरिए महिलाओं का शोषण कर रहा था. आरोपियों ने रोजगार देने का झांसा देकर महिलाओं को इस धंधे में जबरदस्ती धकेला और इस तरह कई करोड़ रुपये की अवैध कमाई की.

ईडी ने बताया कि इस रैकेट में जगजीत सिंह, अजमल सिद्दीकी और बिश्नु मुंद्रा के नाम सामने आए हैं. ये सभी और इनके सहयोगी कई, बार और रेस्टोरेंट चलाते थे, जिनका इस्तेमाल गैरकानूनी धंधों और मानव तस्करी के लिए किया जा रहा था.

पैसे की हेराफेरी और कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग

ईडी की जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी इन अवैध पैसों को कई शेल कंपनियों के जरिए घुमाकर सफेद कर रहे थे. नकद में कमाए गए करोड़ों रुपये को ये कंपनियों के खातों में डालकर मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के जरिए वैध दिखाने की कोशिश करते थे.

ईडी की छापेमारी में क्या मिला

छापेमारी के दौरान ईडी को 1.01 करोड़ रुपये नकद, कई डिजिटल डिवाइस, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और कई बैंक खातों के विवरण मिले हैं. साथ ही, ईडी ने दो लग्जरी गाड़ियां एक Land Rover Defender और एक Jaguar बरामद की है.

ईडी ने यह जांच कई एफआईआर और चार्ज शीट्स के आधार पर शुरू की थी, जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने आईपीसी, आर्म्स एक्ट और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट (ITPA) के तहत दर्ज की थीं. इनमें भी इन्हीं आरोपियों जगजीत सिंह, अजमल सिद्दीकी और बिश्नु मुंद्रा के नाम थे.

ईडी का कहना है कि यह संगठित सेक्स और मानव तस्करी का नेटवर्क है, जो महिलाओं को झांसे में लेकर शोषण करता था और अवैध संपत्ति बनाता था. एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है.