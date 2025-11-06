विज्ञापन
विशेष लिंक

स्‍पा की आड़ में चल रहा था 'गंदा खेल', Say Help ऐप पर मिला अलर्ट, फिर ऐसे छुड़ाई गईं 6 महिलाएं

30 और 31 अक्टूबर की दरम्यानी रात पुलिस को Say Help ऐप के ज़रिए पहाड़गंज इलाके में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली. तुरंत स्पेशल स्टाफ की टीम हरकत में आई और इलाके में टेक्निकल सर्विलांस के साथ छानबीन शुरू की. जांच में पता चला कि गैलेक्सी स्पा, नबी करीम में सेक्स रैकेट चल रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
स्‍पा की आड़ में चल रहा था 'गंदा खेल', Say Help ऐप पर मिला अलर्ट, फिर ऐसे छुड़ाई गईं 6 महिलाएं
दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पहाड़गंज में सेक्स रैकेट का खुलासा
नई दिल्‍ली:

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक स्पा के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. यह कार्रवाई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने की, जब 'Say Help' ऐप के ज़रिए पुलिस को रियल-टाइम अलर्ट मिला. इस ऐप से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने तुरंत डिकॉय ऑपरेशन चलाकर स्पा में छापा मारा. छापे के दौरान स्‍पा सेंटर से 6 महिलाओं को छुड़ाया गया, जिनसे धंधा कराया जा रहा था. स्‍पा सेंटर की आड़ में ये गलत काम एक महिला और पुरुष चला रहे थे, जिन्‍हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

नकली ग्राहक बनकर पहुंचा पुलिसवाला...

30 और 31 अक्टूबर की दरम्यानी रात पुलिस को Say Help ऐप के ज़रिए पहाड़गंज इलाके में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली. तुरंत स्पेशल स्टाफ की टीम हरकत में आई और इलाके में टेक्निकल सर्विलांस के साथ छानबीन शुरू की. जांच में पता चला कि गैलेक्सी स्पा, नबी करीम में सेक्स रैकेट चल रहा है. पुलिस ने एक जवान को डिकॉय कस्टमर बनाकर भेजा और उसे ₹2,000 के प्री-नोटेड नोट दिए गए. तय प्लान के मुताबिक, जब डिकॉय ने व्हाट्सएप पर मिस कॉल दी, तो रेडिंग टीम तुरंत अंदर पहुंची. अंदर पहुंचते ही पुलिस ने 6 महिलाओं और एक रिसेप्शनिस्ट को रंगे हाथों पकड़ा. मौके से ₹2,000 की प्री-नोटेड करंसी और 3 पैकेट कंडोम बरामद किए गए.

महिला रिसेप्शनिस्ट ने कबूला जुर्म

महिला रिसेप्शनिस्ट ने कबूल किया कि वह अपने पति के साथ मिलकर यह धंधा चला रही थी. इसके बाद थाना नबी करीम में FIR दर्ज की गई. वहीं, पुलिस ने मौके से 6 महिलाओं को रेस्क्यू किया. इनमें से कुछ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हैं, जबकि दो महिलाएं पश्चिम बंगाल और एक झारखंड से हैं. सभी को महिला संरक्षण गृह भेजा गया है.

क्या है Say Help ऐप

Say Help एक एआई (AI) आधारित वॉइस-एक्टिवेटेड सेफ्टी ऐप है, जो किसी भी खतरे की स्थिति में सिर्फ एक वॉइस कमांड या बटन दबाने पर अलर्ट भेज देता है. यह ऐप तुरंत वीडियो, ऑडियो और जीपीएस लोकेशन पुलिस और चुने हुए कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचा देता है. दिल्ली पुलिस इस ऐप के ज़रिए महिलाओं की सुरक्षा और ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है. डीसीपी सेंट्रल निधान वलसन ने बताया कि Say Help जैसे टेक्नोलॉजी-ड्रिवन प्लेटफॉर्म महिलाओं की सुरक्षा को मज़बूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. पुलिस ऐसे ऐप्स के जरिए अपराध रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Police Action, Sex Racket In Paharganj, Say Help App
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com