दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक स्पा के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. यह कार्रवाई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने की, जब 'Say Help' ऐप के ज़रिए पुलिस को रियल-टाइम अलर्ट मिला. इस ऐप से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने तुरंत डिकॉय ऑपरेशन चलाकर स्पा में छापा मारा. छापे के दौरान स्‍पा सेंटर से 6 महिलाओं को छुड़ाया गया, जिनसे धंधा कराया जा रहा था. स्‍पा सेंटर की आड़ में ये गलत काम एक महिला और पुरुष चला रहे थे, जिन्‍हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

नकली ग्राहक बनकर पहुंचा पुलिसवाला...

30 और 31 अक्टूबर की दरम्यानी रात पुलिस को Say Help ऐप के ज़रिए पहाड़गंज इलाके में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली. तुरंत स्पेशल स्टाफ की टीम हरकत में आई और इलाके में टेक्निकल सर्विलांस के साथ छानबीन शुरू की. जांच में पता चला कि गैलेक्सी स्पा, नबी करीम में सेक्स रैकेट चल रहा है. पुलिस ने एक जवान को डिकॉय कस्टमर बनाकर भेजा और उसे ₹2,000 के प्री-नोटेड नोट दिए गए. तय प्लान के मुताबिक, जब डिकॉय ने व्हाट्सएप पर मिस कॉल दी, तो रेडिंग टीम तुरंत अंदर पहुंची. अंदर पहुंचते ही पुलिस ने 6 महिलाओं और एक रिसेप्शनिस्ट को रंगे हाथों पकड़ा. मौके से ₹2,000 की प्री-नोटेड करंसी और 3 पैकेट कंडोम बरामद किए गए.

महिला रिसेप्शनिस्ट ने कबूला जुर्म

महिला रिसेप्शनिस्ट ने कबूल किया कि वह अपने पति के साथ मिलकर यह धंधा चला रही थी. इसके बाद थाना नबी करीम में FIR दर्ज की गई. वहीं, पुलिस ने मौके से 6 महिलाओं को रेस्क्यू किया. इनमें से कुछ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हैं, जबकि दो महिलाएं पश्चिम बंगाल और एक झारखंड से हैं. सभी को महिला संरक्षण गृह भेजा गया है.

क्या है Say Help ऐप

Say Help एक एआई (AI) आधारित वॉइस-एक्टिवेटेड सेफ्टी ऐप है, जो किसी भी खतरे की स्थिति में सिर्फ एक वॉइस कमांड या बटन दबाने पर अलर्ट भेज देता है. यह ऐप तुरंत वीडियो, ऑडियो और जीपीएस लोकेशन पुलिस और चुने हुए कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचा देता है. दिल्ली पुलिस इस ऐप के ज़रिए महिलाओं की सुरक्षा और ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है. डीसीपी सेंट्रल निधान वलसन ने बताया कि Say Help जैसे टेक्नोलॉजी-ड्रिवन प्लेटफॉर्म महिलाओं की सुरक्षा को मज़बूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. पुलिस ऐसे ऐप्स के जरिए अपराध रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है.