बिहार के वैशाली जिले के करतहा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद से परेशान दो बहनें जब घर छोड़कर भागीं, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है? 24 नवंबर को करताहा क्षेत्र की रहने वालीं दो बहनें घर से भागकर हाजीपुर स्टेशन पहुंच तो गईं, लेकिन उन्हें कहां पता था कि हमदर्दी के नाम पर उनके साथ बड़ा धोखा होने वाला है. स्टेशन पर अमृता नाम की एक महिला ने दोनों बहनों के साथ हमदर्दी दिखाई और उनको लेकर मोतिहारी चली गई. मोतिहारी में दोनों बहनों को देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया.

कई बार बिकी बड़ी बहन

मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाले जिस्‍म के सौदागरों का मन इतने से भी नहीं भरा, तो बड़ी बहन का दस हजार में सौदा पूजा और कंचन नाम की महिलाओं के साथ कर दिया गया. जहां से बड़ी बहन को फिर कुंदन कुमार नाम के युवक के हाथ 10 हजार में बेच दिया गया. कुंदन बड़ी बहन से मंदिर में शादी कर अपने घर पर बहु भोज कर रहा था कि वैशाली और मोतिहारी पुलिस पहुंचकर कुंदन के साथ बड़ी बहन को बचा लिया.

बड़ी बहन को 10 हजार में खरीदकर शादी करने वाला कुंदन

'मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने...'

बड़ी बहन को 10 हजार रुपये में मानव तस्‍करी करने वाले गिरोह से खरीदने वाले कुंदन कुमार ने बताया, 'मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने एक दलाल को कहा कि लड़की चाहिए शादी करने के लिए. हमें नहीं पता था कि लड़की को कहीं से अगवा किया गया है और फिर उसे कई बार बेचा गया है. लड़की के साथ इतना जुर्म हुआ, मुझे अंदाजा नहीं था. मैंने तो लड़की के साथ शादी की है और फिर इसके बाद पूरे समाज को भोज करवा रहा था. हालांकि, अब मुझे लग रहा है कि लड़की के साथ बेहद गलत हुआ है.

गोपाल मंडल के SDPO ने बताया, 'यह एक सेक्स रैकेट है, जो रेलवे स्टेशन और बस स्‍टैंड जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाके से भोली-भाली घर से भागी लड़की को बहला फुसलाकार किराये के मकान में लाते थे और पैसा का लालच देकर देह वेयापार करवाते थे. इसमें तीन महिला और दो पुरुष को गिरफ्तार किया गया है.

छोटी बहन को पुलिस ने छापेमारी कर बचाया

इधर मोतिहारी पुलिस ने देह व्यापार की गुप्त सूचना के आधार पर, जब अमृता के घर पर छापेमारी की, तो वहां से छोटी बहन को बरामद किया गया. इसने पुलिस को सारी कहानी बताई् तब पुलिस ने देह व्यापार और मानव तस्करी के इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर दिया और मोतिहारी के ही पताही से बड़ी बहन को भी बरामद कर लिया. सदर उप-मंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) गोपाल मंडल नें बताया कि इस गिरोह में शामिल तीन महिला और दो पुरुष सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं दोनो बहनों को सकुशल बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है, ताकि फिर किसी घर की बच्ची इस गिरोह की शिकार न बन सके.