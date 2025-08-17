352 सालों पुरानी परंपरा, 21 तोपों की सलामी... राजस्थान के इस मंदिर में जन्माष्टमी पर अनूठा आयोजन 

राजस्‍थान का नाथद्वारा एक बार फिर 352 सालों से चली आ रही परंपरा का साक्षी बना. नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में श्री कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी के अवसर पर भगवान कृष्‍ण को मध्‍य रात्रि में 21 तोपों की सलामी दी गई. श्रीनाथजी मंदिर बोर्ड की कार्यवाहक सीईओ रक्षा पारीक ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्‍होंने बताया कि ठाकुरजी के आगमन पर हर साल यह परंपरा निभाई जाती है.

जनमाष्‍टमी के अवसर पर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए वैसे ही राजस्‍थान के नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई. इस दौरान ठाकुरजी को मध्‍य रात्रि में 21 तोपों की सलामी दी गई.

#WATCH | Rajasthan: A customary 21-gun salute was given to Lord Krishna at midnight, to mark his birth, on the occasion of Shri Krishna Janmashtami, at Shrinathji Temple in Nathdwara.

This tradition has been going on in Nathdwara for 352 years.





जनमाष्‍टमी पर निभाई जाती है परंपरा

श्रीनाथजी मंदिर बोर्ड की कार्यवाहक सीईओ रक्षा पारीक ने बताया कि ठाकुरजी के आगमन पर पिछले 352 वर्षों से हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है. उन्‍होंने बताया कि दो तोपें होती हैं, जिनकी पहचान पुरुष और महिला तोपों के रूप में होती है. हर साल की तरह तोपों की जांच की गई और रीति-रिवाजों के अनुसार इस परंपरा का निर्वहन किया गया.

#WATCH | Rajasthan: Raksha Pareekh, Acting CEO, Shrinathji Temple Board, says, "... On the arrival of Thakurji, a 21-gun salute is given every year for the last 352 years. There are two cannons, which are identified as male and female cannons. Like every year, the armoury checked…

बता दें कि श्रीनाथ के साथ ही देशभर में जनमाष्‍टमी का त्‍योहार बेहद हर्षोल्‍लास के साथ मनाई गई. इस अवसर पर देश के विभिन्‍न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. इस अवसर पर मंदिरों में भजन कीर्तन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.