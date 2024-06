शहनाज हुसैन ने बताए ऐसे 3 योगासन, जो 55 में दिखाएंगे 25 का, त्वचा पर निखार लाते हैं ये योगासन

Yoga For Younger Skin | How To Look Young? योग प्राचीन समय से किया जा रहा ऐसा अभ्यास है, जो आपके स्वास्थ्य बेहतर बनाता है. यह आपको शारीरिक तंदुरुस्ती प्रदान करता है और मन को शांत करता है. इतना ही नहीं, योग की मदद से आप अपनी त्वचा को भी निखार सकते हैं. योग रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे आपकी त्वचा और बालों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं. इतना ही नहीं, कई योग मुद्राएं लिम्फेटिक सिस्टम को उत्तेजित करती हैं, जिससे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद मिलती है. जब शरीर से टॉक्सिन निकलेंगे, तो एक्ने और पिंपल्स की समस्या से भी राहत मिल सकती है. शहनाज हुसैन ने बताए कुछ ऐसे आसन जिन्हें करके हम बुढ़ापे में भी जवान दिख सकते है. चलिए आज आपको ऐसे योगासन बताएं जिनकी मदद से आपको ग्लोइंग त्वचा पाने में मदद मिल सकती है.

शहनाज हुसैन ने कहा ''मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य और सुंदरता एक दूसरे के पूरक हैं. जब तक हम अंदर से स्वस्थ नहीं होंगे, हम सुंदरता को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते. बेदाग त्वचा और चमकदार बालों के लिए, अच्छा स्वास्थ्य सभी की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए.''

त्वचा पर निखार लाते हैं ये 3 योगासन

1. त्वचा पर निखार लाने के लिए अधोमुख श्वानासन:

चेहरे पर रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, स्वस्थ चमक को बढ़ावा देता है. तनाव से राहत देता है और मन को शांत करता है. चेहरे पर रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने और तनाव को कम करने से, डाउनवर्ड-फेसिंग डॉग आंखों के आस-पास की सूजन को कम करने और काले घेरों को कम करने में मदद कर सकता है. बेहतर रक्त संचार और कम तनाव से चेहरा अधिक आराम और तरोताजा दिखाई देता है.

अधो मुख श्वानासन के लाभों में से एक यह है कि यह पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है. जब आप यह आसन करते हैं, तो इससे रक्त चेहरे पर रक्त की तेजी पहुंचता है. यह बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह स्किन सेल्स को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जिससे आपको एक स्वस्थ, चमकदार त्वचा मिल सकती है.